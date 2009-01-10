کودکان زیر 5 سال مناطق گرمسیر کشور واکسینه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر ، در ادامه برنامه ریشه کنی فلج اطفال در کشور و پیشگیری از ورود و استقرار مجدد ویروس بیماری در کشور طی روزهای یاد شده کلیه کودکان زیر 5 سال تحت پوشش 10 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی واقع در مناطق گرمسیر کشور علیه بیماری فلج اطفال واکسینه خواهند شد.

کودکان زیر 5 سال سراسر استانهای سیستان و بلوچستان شامل دانشگاه زابل و هرمزگان، شهرستانهای بم ، جیرفت، منوجان، عنبرآباد و کهنوج از استان کرمان، کلیه شهرستانهای مرز شرقی استان خراسان جنوبی، مناطق تحت پوشش تیم سیار و پر خطر دانشگاههای خوزستان، بوشهر، فارس، فسا و جهرم، کلیه مهاجرینی که داخل و خارجی از اردوگاههای دانشگاههای مذکور زندگی می کنند و کلیه خانوارهای ساکن در کلونی ها و محل تجمع عمده مهاجرین خارجی در حاشیه شهرهای مناطق مذکور در این برنامه علیه بیماری فلج اطفال واکسینه می شوند.

برنامه ایمن سازی تکمیلی در سایر دانشگاههای کشور در بهار سال جاری انجام خواهد شد که زمان دقیق اجرای آن متعاقبا اعلام خواهد شد.