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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۵۷

مسابقه عکس "بیرق سرخ" برگزار می‌شود

مسابقه عکس "بیرق سرخ" برگزار می‌شود

خبرنامه هیئات مذهبی کشور به منظور غنی‌سازی فرهنگ عاشورایی و در راستای ثبت تاریخ شفاهی این واقعه مسابقه عکس "بیرق سرخ" را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرد این مسابقه عکاسی با موضوع محرم، فرهنگ عاشورا و هیئات مذهبی برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم آزاد است. قطع آثار ارسالی به این مسابقه که به همت سازمان تبلیغات اسلامی کشور برگزار می شود به این شرح است:

دوربین تلفن همراه (فایل اصلی روی سی دی)، دوربین دیجیتال حداقل 20×30 و حداکثر 30×40 سانتیمتر (فایل اصلی با فرمت JPEG روی سی دی)، دوربین آنالوگ حداقل 20×30 و حداکثر 30×40 سانتیمتر همراه با نسخه نگاتیو.

تعداد آثار ارسالی (سیاه و سفید، رنگی) در هر بخش حداکثر 10 قطعه و به صورت تک عکس یا گزارش تصویری باشد. آخرین مهلت ارسال عکس‌ها تا اربعین حسینی 1430 ه.ق (28 بهمن 1387) است.

علاقمندان آثار خود را به نشانی heyatnews@ido.ir یا تهران، میدان فلسطین، ساختمان مرکزی سازمان تبلیغات، طبقه ششم، خبرنامه هیئات مذهبی کشور، کد پستی 14167113113، صندوق پستی 14155/1212 ارسال کنند.

به برگزیدگان اول تا سوم هر یک از مضامین یادشده به ترتیب تمام، نیم و ربع سکه بهار آزادی اهدا می‌شود.

کد مطلب 813983

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