به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرد این مسابقه عکاسی با موضوع محرم، فرهنگ عاشورا و هیئات مذهبی برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم آزاد است. قطع آثار ارسالی به این مسابقه که به همت سازمان تبلیغات اسلامی کشور برگزار می شود به این شرح است:

دوربین تلفن همراه (فایل اصلی روی سی دی)، دوربین دیجیتال حداقل 20×30 و حداکثر 30×40 سانتیمتر (فایل اصلی با فرمت JPEG روی سی دی)، دوربین آنالوگ حداقل 20×30 و حداکثر 30×40 سانتیمتر همراه با نسخه نگاتیو.

تعداد آثار ارسالی (سیاه و سفید، رنگی) در هر بخش حداکثر 10 قطعه و به صورت تک عکس یا گزارش تصویری باشد. آخرین مهلت ارسال عکس‌ها تا اربعین حسینی 1430 ه.ق (28 بهمن 1387) است.

علاقمندان آثار خود را به نشانی heyatnews@ido.ir یا تهران، میدان فلسطین، ساختمان مرکزی سازمان تبلیغات، طبقه ششم، خبرنامه هیئات مذهبی کشور، کد پستی 14167113113، صندوق پستی 14155/1212 ارسال کنند.

به برگزیدگان اول تا سوم هر یک از مضامین یادشده به ترتیب تمام، نیم و ربع سکه بهار آزادی اهدا می‌شود.