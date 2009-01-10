به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد این برنامه در قالب ویژه برنامههای کارگروههای تخصصی باشگاه پزشکان هنرمند "دین و هنر" میزبان علاقمندان هنر خوشنویسی و تذهیب است.
در آئین گشایش این نمایشگاه که روایت انواع تذهیب و خط شکسته نستعلیق در هنر خوشنویسی ایران است، شماری از اساتید و اعضای ممتاز انجمن خوشنویسان ایران به بررسی تاریخ این هنر در ایران و وضعیت کنونی آن میپردازند.
پناهی مدرس خوشنویسی در دانشگاههای علامه طباطبایی و آزاد و عضو ممتاز انجمن خوشنویسان ایران، موسسه توسعه هنرهای تجسمی و هنرمندان سازمان میراث فرهنگی است.
آموزش اینترنتی خوشنویسی به هموطنان داخل و خارج کشور، برگزاری چهار نمایشگاه انفرادی و حضور در نمایشگاه خوشنویسی جهان اسلام، نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم، نمایشگاه بزرگداشت مولانا و ... از فعالیتهای هنری وی است.
بیرامی نیز مدرس رشته تذهیب و از اعضای فعال هنرمندان سازمان میراث فرهنگی و موسسه توسعه هنرهای تجسمی است. آثار وی تاکنون در نمایشگاههای متعدد حضور داشته است.
چهارمین نمایشگاه آثار خط شکسته و تذهیب از 21 تا 27 دی ساعت 9 تا 17 در نگارخانه موزه سندوزی در میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان 12، پلاک 31 و نشست نقد و بررسی خط و تذهیب ایران دوشنبه 23 دی ساعت 10 برپا میشود.
