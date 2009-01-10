  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۱۹

نمایشگاه و کارگاه خوشنویسی در موزه سندوزی برپا می‌شود

نمایشگاه و کارگاه خوشنویسی در موزه سندوزی برپا می‌شود

چهارمین نمایشگاه آثار خط شکسته نستعلیق و تذهیب احد پناهی و لیلا بیرامی و کارگاه نقد و بررسی وضعیت خوشنویسی ایران با حضور اساتید خط و تذهیب در موزه دکتر سندوزی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد این برنامه در قالب ویژه برنامه‌های کارگروههای تخصصی باشگاه پزشکان هنرمند "دین و هنر" میزبان علاقمندان هنر خوشنویسی و تذهیب است.

در آئین گشایش این نمایشگاه که روایت انواع تذهیب و خط شکسته نستعلیق در هنر خوشنویسی ایران است، شماری از اساتید و اعضای ممتاز انجمن خوشنویسان ایران به بررسی تاریخ این هنر در ایران و وضعیت کنونی آن می‌پردازند.

پناهی مدرس خوشنویسی در دانشگاههای علامه طباطبایی و آزاد و عضو ممتاز انجمن خوشنویسان ایران، موسسه توسعه هنرهای تجسمی و هنرمندان سازمان میراث فرهنگی است.

آموزش اینترنتی خوشنویسی به هموطنان داخل و خارج کشور، برگزاری چهار نمایشگاه انفرادی و حضور در نمایشگاه خوشنویسی جهان اسلام، نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، نمایشگاه بزرگداشت مولانا و ... از فعالیت‌های هنری وی است.

بیرامی نیز مدرس رشته تذهیب و از اعضای فعال هنرمندان سازمان میراث فرهنگی و موسسه توسعه هنرهای تجسمی است. آثار وی تاکنون در نمایشگاههای متعدد حضور داشته است.

چهارمین نمایشگاه آثار خط شکسته و تذهیب از 21 تا 27 دی ساعت 9 تا 17 در نگارخانه موزه سندوزی در میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان 12، پلاک 31 و نشست نقد و بررسی خط و تذهیب ایران دوشنبه 23 دی ساعت 10 برپا می‌شود.

کد خبر 813997

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها