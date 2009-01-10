مدیرعامل بانک اقتصاد نوین تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک اقتصاد نوین، در پی استعفای جلال رسول اف مدیرعامل سابق این بانک، سید احمد بهبهانی به عنوان مدیرعامل جدید طی مراسمی با حضور اعضای هیئت مدیره، مشتریان، مدیران عامل شرکتهای وابسته، معاونان، مدیران، روسای ادارات و تعدادی از سهامداران این بانک معرفی شد.

در این مراسم، رسول اف مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین با اشاره به دوبار تعدیل مثبت EPS بانک در سال جاری، در خصوص منابع بانک گفت: منابع بانک در وضعت باثبات قرار دارد که این موضوع بدون توسل به جذب منابع گرانقیمت محقق شده است.

وی همچنین به اخذ مجوز افزایش سرمایه بانک اقتصاد نوین اشاره کرد و افزود: مجوز افزایش 3 هزار میلیارد ریالی بانک از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ شده است.

وی گفت: سرمایه بانک در پایان شهریور ماه امسال به 4 هزارو 581 میلیارد ریال رسید که این رقم در زمان شروع کار در بانک 500 میلیارد ریال بود.

رسول اف تعداد شعب این بانک را 200 شعبه در سراسر کشور اعلام و تصریح کرد: مجوز راه اندازی 25 شعبه دیگر از بانک مرکزی ایران در دست پیگیری است و این شعب تا پایان بهمن ماه راه اندازی خواهد شد.

وی همچنین از راه اندازی حسابرسی خصوصی در این بانک خبرداد و افزود: تاکنون 140 شعبه بانک اقتصاد نوین مورد حسابرسی خصوصی قرار گرفته است.

مدیریت منطقه حوزه خلیج فارس بانک ملی ایران، مدیریت منطقه حوزه های انگلستان، مدیترانه و شعبه مرکزی لندن بانک ملی ایران، مدیرعامل بانک IOIB( صادارات فعلی لندن)، نائب رئیس وامهای سندیکای و روابط کارگزاری بانک خاور میانه امارات متحده عربی و غیره از جمله سوابق بانکی سید احمد طاهری بهبهانی مدیرعامل جدید بانک اقتصاد نوین است.