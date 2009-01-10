نشست فوق العاده سران عرب درباره غزه اواخر دی ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع مطلع روز شنبه خبر دادند که کویت میزبانی نشست فوق العاده سران عرب درباره بحران غزه را برعهده خواهد گرفت.

این نشست در حاشیه اجلاس اقتصادی سران عرب در کویت برگزار می گردد.نشست مذکور در روزهای 19 و 20 ژانویه (30 دی و اول بهمن) برگزار خواهد شد.

رژیم صهیونیستی ازهفتم دی ماه ( 27 دسامبر 2008 ) تا امروز به حملات بی امان و وحشیانه خود علیه رژیم صهیونیستی ادامه داده است که بر اثر این حملات تا کنون بیش از 800 تن شهید و بیش از سه هزار 300 تن هم زخمی شدند.