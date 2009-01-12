تمام بیماران صعب العلاج باید تحت پوشش بهزیستی قرار گیرند

حبیب الله کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: بیماران صعب العلاج، شرایط بسیار خاص و به تبع آن نیازهای حساسی دارند که این امر، لزوم تحت پوشش قرار دادن آنها از سوی بهزیستی را بیش از پیش آشکار می کند.

وی ادامه داد: بیماری بیماران صعب العلاج، دائمی است و بهزیستی باید به موازات تحت پوشش قرار دادن معلولان و ... این بیماران را نیز تحت پوشش قرار دهد.

رئیس انجمن تالاسمی استان تهران بیان داشت: بهزیستی از نظر امکانات درمانی و بودجه در وضعیت خوبی است که به این دلیل اگر بیماران صعب العلاج، زیر پوشش آن قرار گیرند وضعیت بهتری خواهند داشت.

کاظمی در این خصوص افزود: همچنین بهزیستی از نظر قانونمندی وضعیت خوبی دارد که این امر نیز نشان می دهد اگر بیماران یادشده، تحت پوشش این سازمان قرار گیرند، وضعیت بهتری پیدا می کنند.

وی تصریح کرد: امکانات انجمنهای حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج کافی نیست و برای تامین نیازهای بیماران خود به کمک همه نهادها و دستگاههای ذی ربط نیاز داریم.

رئیس انجمن تالاسمی استان تهران خاطرنشان کرد: بیماران، مثل افراد سالم حق حیات دارند و نیازهای آنها از هر جهت باید تامین شود.