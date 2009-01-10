کودکان هرمزگانی در محکومیت جنایات صهیونیست ها علیه کودکان غزه تجمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، کودکان شهرهای متعدد استان هرمزگان و جزایر عصر امروز با حضور گسترده در مراسمات متعدد باردیگر همبستگی خود را با کودکان مظلوم غزه اعلام و از جوامع حقوق بشری خواستند تا در برابر ظلم و ستم صهیونیست ها اقدام جدی صورت دهند.

کودکان هرمزگانی که اغلب آنها به همراه والدین خود در این تجمعات شرکت کرده بودند با کشیدن تصاویر متعددی از جنایت صهیونیست ها، خواستار حمایت جدی تر دولت های عربی از کودکان و نوجوانان مظلوم نوار غزه شدند.

در حاشیه برگزاری تجمعات متعدد کودکان هرمزگانی در سراسر استان، ایستگاههای ویژه ای نیز کمک های مردمی به فلسطینیان را جمع آوری کردند.

کودکان میناب، بستک، حاجی آباد، قشم، هرمز، پارسیان و بندرلنگه امروز در قالب تجمعاتی جنایت صهیونیست ها را محکوم کردند.