  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۱۹

کودکان هرمزگانی در محکومیت جنایات صهیونیست ها علیه کودکان غزه تجمع کردند

کودکان هرمزگانی در محکومیت جنایات صهیونیست ها علیه کودکان غزه تجمع کردند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: برای دومین بار پیاپی، کودکان هرمزگانی در شهرهای متعدد این استان جنایات صهیونیست های علیه کودکان بی دفاع غزه را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، کودکان شهرهای متعدد استان هرمزگان و جزایر عصر امروز با حضور گسترده در مراسمات متعدد باردیگر همبستگی خود را با کودکان مظلوم غزه اعلام و از جوامع حقوق بشری خواستند تا در برابر ظلم و ستم صهیونیست ها اقدام جدی صورت دهند.

کودکان هرمزگانی که اغلب آنها به همراه والدین خود در این تجمعات شرکت کرده بودند با کشیدن تصاویر متعددی از جنایت صهیونیست ها، خواستار حمایت جدی تر دولت های عربی از کودکان و نوجوانان مظلوم نوار غزه شدند.

در حاشیه برگزاری تجمعات متعدد کودکان هرمزگانی در سراسر استان، ایستگاههای ویژه ای نیز کمک های مردمی به فلسطینیان را جمع آوری کردند.

کودکان میناب، بستک، حاجی آباد، قشم، هرمز، پارسیان و بندرلنگه امروز در قالب تجمعاتی جنایت صهیونیست ها را محکوم کردند. 

کد مطلب 814034

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها