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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۴۴

قدرت نظامی ارتش مبتنی بر روحیه ایثار نیروهای آن است

قدرت نظامی ارتش مبتنی بر روحیه ایثار نیروهای آن است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: قدرت نظامی و توانمندیهای ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر روحیه ایثار و اعتماد به نفس نیروهای آن است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الاسلام محمد علی آل هاشم بعد از ظهر شنبه در مراسم یادبود شهدای عملیات میمک در کرمانشاه اظهار داشت: امروز و به واسطه آثار پر برکت عملیات میمک شاهد میثاق دوباره ارتش و مرزداران دلیر عشایر با ولایت هستیم و باید یاد و نام کسانی را که در راه حراست و حفاظت از مرزهای میهن جانفشانی کردند همواره گرامی بداریم.

 

وی یکی از کارکردهای برگزاری چنین مراسم هایی را انتقال تجربیات جنگ و رشادتهای نسل گذشته در جریان هشت سال جنگ تحمیلی به نسل کنونی ارتش اعلام و تصریح کرد: نکته بسیار حائز اهمیتی که باید نسل جوان ارتش جمهوری اسلامی ایران و تمامی افراد جامعه بدانند این است که ما شروع کننده جنگ نبودیم و این صدام بود که با هدف نابودی نظام نوپای انقلاب اسلامی و تصرف خاک مقدس ایران، جنگ را شروع کرد و به خاک ما تجاوز نمود.

 

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مقاومت و جانفشانی های نیروهای مسلح ایران در مقابل ارتش تا دندان مسلح بعثی گفت: نیروهای تا دندان مسلح عراق در برابر اراده قوی ملت مسلمان ایران و فرزندانشان در ارتش ، سپاه و بسیج با تبعیت از رهنمودهای امام خمینی (ره) ،با نهایت خفت و خواری وادار به ترک خاک کشور و تحلمل شکست شد و این افتخار بعنوان برگی زرین در تاریخ ما باقی ماند.

 

حجت الاسلام آل هاشم در ادامه با اشاره به عملیات میمک گفت: عملیات میمک یکی از غرور آفرین ترین عملیات های ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که با رشادتهای بی نظیر رزمندگان اسلام و همکاری هوانیروز و دلاوری غیور مردان عشایر ایل خزل و با رمز یا الله برگزار شد.

 

وی فتح ارتفاعات استراتژیک میمک را در عملیات میمک برگ زرینی در کارنامه ارتش و عشایر غیور ایل خزل توصیف کرد.

 

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: تا زمانی که روحیه ایثار، مقاومت و فداکاری در وجود ارتشیان قرار دارد، هیچ گاه عزت و سربلندی از ایران اسلامی برداشته نخواهد شد.

 

در ادامه این مراسم از خانواده های شهدای عملیات میمک و عشایر غیور ایل خزل که در این عملیات نقش به سزایی ایفا کردند تقدیر و تجلیل شد.

کد مطلب 814036

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