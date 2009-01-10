به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه در 30 قسمت 50 دقیقه‌ای تهیه شده و 303 سه نفر از کارکنان سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی در قالب سه گروه 101 نفری در آن حضور دارند. محور سئوالات برنامه انقلاب و دستاوردهای نظام است.

شبکه سه در دهه فجر برنامه‌های دیگری نیز پخش می‌کند. "اسرار تاریکی" به تهیه‌کنندگی رسول لطفی در 10 قسمت 30 دقیقه‌ای به بررسی روابط رژیم پهلوی با رژیم صهیونیستی و آمریکا می‌پردازد.

برنامه "دور و نزدیک" در 11 قسمت 50 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی هاشم میرزاخانی و اجرای رضا ابراهیمی تهیه شده و به بیان خاطرات انقلاب و بررسی دستاوردهای 30 سال انقلاب و مقایسه آن با دوران پهلوی می‌‍پردازد.

برنامه "بازیگران دیکتاتور" به تهیه‌کنندگی سیدمحمد هاشمی اصل در 30 قسمت 20 دقیقه‌ای به معرفی 30 کارگزار در دولت پهلوی و بیان جنایاتی که آنها در دوران حکومت خود انجام داده‌اند می‌پردازد.

"برگی از تاریخ" در 30 قسمت پنج تا 10 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی مهدی باریکانی به پخش تصاویر بکر از دوران انقلاب و سخنان حضرت امام خمینی (ره) اختصاص دارد.

"یاد عبرت" در 40 قسمت 30 دقیقه‌ای شامل گفتگو با زندانیان سیاسی است و "سایه روشن" در 60 قسمت سه تا پنج دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی مهدی باریکانی به بررسی 60 واقعه مهم در شکل‌گیری انقلاب می‌پردازد.