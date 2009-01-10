اختصاص 120 میلیارد تومان برای طرحهای آمایش صنعتی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، میرمحمد غراوی بعد از ظهر امروز در جلسه طرحهای آمایش صنعتی استان ایلام اظهار داشت: استان ایلام در زمینه طرحای صنعتی مقام نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی بیان داشت: از استان ایلام 19 طرح صنعتی برای طرح آمایش صنعتی کشور معرفی شد که این طرحها مورد قبول قرار گرفت.

این مسئول با اشاره به اینکه برای اجرای این طرحها 120 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این تعداد طرح علاوه بر شکوفا شدن بخش صنعت در استان ایلام، زمینه اشتغال زایی در استان را فراهم می کند.

غراوی یادآور شد: طرحهای صنعتی باید دارای توجیه اقتصادی باشند تا مورد تصویب نهایی قرار گیرند.