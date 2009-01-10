رژیم صهیونیستی از دوربین خبرنگاران بیش از بمب می ترسد

مهدی کلهر مشاور رسانه ای رئیس جمهور که درباره حمله رژیم صهیونیستی به دفاتر "العالم" و "پرس تی وی"در نوار غزه با خبرنگار مهر سخن می گفت با بیان این مطلب اظهار داشت: سردمداران رژیم صهیونیستی خوب می دانند که اگر افکار عمومی نسبت به جنایات آنان در منطقه به ویژه در فلسطین آگاه شوند، آنان به پایان خط خواهند رسید.

وی با بیان اینکه جنگ امروز جنگ رسانه است افزود: گر چه امروز ما شاهد از بین رفته تعداد زیادی زن و کودک بیگناه در غزه هستیم اما اگر فریاد مردم مظلوم فلسطین به گوش جهانیان نرسد خون شهدا پایمال خواهد شد. امروز اگر رسانه ها تلاش کنند تا این مظلومیت را نشان دهند در مسیر آزادی و انسانیت گام برداشته اند.

کلهر با بیان اینکه نیمی از رسانه های موجود بر اثر فشار صهیونیستها در بایکوت خبری قرار دارند تصریح کرد: اگر رسانه های منطقه تنها نیمی از اخبار فلسطین و جنایاتی را که این رژیم در منطقه بخصوص در غزه انجام می دهد را نشان دهند افکار عمومی بیشتر از گذشته این جنایات را محکوم خواهد کرد و خواستار نابودی اسرائیل خواهد شد.

مشاور رئیس جمهور در ادامه سخنان خود گفت: امروز شرایط به گونه ای است که رژیم صهیونیستی بیشتر از آنکه از بمب بترسد از دوربین خبرنگار می ترسد. ترس آنان از این است که دوربینها چهره واقعی آنان را به جهانیان نشان دهند.

وی اظهار داشت: در جریان درگیریهای اخیر ساکنان شهرکهای صهیونیست نشین منازل خود را ترک می کنند و این در حالی است که صهیونیستها به هیچ رسانه ای اجازه انعکاس این خبر را نمی دهند. از طرف دیگر اجازه نمی دهند اخبار کشته هایشان در منطقه انعکاس داده شود. در عین حال با شیوه های مختلف اخباری دروغین که بتواند برای سربازانشان روحیه بخش باشد را در منطقه به خصوص کشورهای عربی پخش می کنند.

کلهر در پایان گفت: اسرائیل در این روزها سخت تلاش خواهد کرد تا اخبار جنایاتش درغزه منعکس نشود؛ چرا که در صورت منعکس شدن آن اخبار عمر آنها نیز به پایان خواهد رسید.