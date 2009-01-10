به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با حضور شخصیتهای مختلف علمی، اساتید دانشگاهی، مدیران اجرایی، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی ظهر امروز در محل هتل المپیک تهران برگزار و مقالات مختلف علمی در این رابطه ارائه شد.
در ابتدا همایش دکتر حسنزاده، دبیرعلمی همایش به ارائه گزارشی از رویکرد همایش فرصتهای سرمایهگذاری پرداخت و سپس مصطفی آجورلو، رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: ما با حضور در این همایش به یک درک مشترک میرسیم و امیدواریم که با تشویق و حمایتهای شهرداری در جهت ارائه معافیتهای گوناگون و اشتیاق سرمایهگذاران داخلی و خارجی به سرمایهگذاری در ایران، به جای خروج ارز از مملکت و سرمایه گذاری در کشورهای همسایه، انرژی و پتانسیل خود را در همین آب و خاک، صرف سلامتی و شادابی مردم کنیم.
آجورلو خطاب به قالیباف و شهروندان مناطق 22 گانه گفت: از آقای دکتر قالیباف و مجموعه شهرداری میخواهم که این فرصت را به سرمایه گذاران بدهند و با ارائه تسهیلات در واگذاری زمین و ارائه تسهیلات ویژه از سرمایهگذاران حمایت کنند. امیدوارم آنچه میگوییم تنها شعار نباشد بلکه خروجی این همایش عملیاتی کردن شعارها و اجرای آنها در پایتخت باشد، چرا که بدون شک زمینههای شادابی و سلامت جامعه فراهم میآید.
در ادامه این همایش رسول خادم، عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طرح جامع شهر تهران گفت: ما در این طرح، تأمین سرانه خدماتی و عمومی شهر تهران را تا افق 1404 تا دو برابر به مدیریت شهری ارائه کردهایم. من مطمئن هستم که از ظرفیتهایی که هماکنون داریم، میتوانیم استفاده بهینه کنیم.
وی ادامه داد: این همایش موضوع بسیار مهمی است. البته اگرچه حاکمیت نباید وظیفه خود را در ارائه خدمات رایگان به عموم مردم از یاد ببرد، ولی ما هم هر آنچه که در توان داریم، برای گسترش زیرساختها و فضاهای ورزشی شهر تهران انجام دادهایم که از آن جمله حذف عوارض برای سرمایهگذارانی است که ساخت و سازهای ورزشی انجام میدهند. همچنین حذف عوارض هزینه ساخت و ساز به اماکنی که زیر 500 متر باشند تا 15% و به اماکنی که بالای 500 متر باشند، تا 10% امتیاز تجاری رایگان اعطا خواهیم کرد. این اقدامات در حوزه اختیارات شهرداری بود و فراتر از آن در اختیار دولت است.
محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز درسخنانی گفت: ما باید جایگاه واقعی ورزش را دریابیم و مدیران و مسئولان باید آن را باورکرده و به آن به چشم یک موضوع حاشیهای نگاه نکنند.
وی با تأکید بر اظهارات رسول خادم مبنی بر حمایتهای ویژه شهرداری از سرمایهگذاران داخلی و خارجی تصریح کرد: ما باید بدانیم که قصد تصدیگری داریم یا تولیگری. اگر قصد تصدیگری داشته باشیم، هیچ گاه به اهداف خود دست نمییابیم، پس باید تولیگری کنیم و هرگز خود را با گذشته خود مقایسه نکنیم، بلکه با کلانشهرهای در حال توسعه و یا پیشرفته آسیایی و اروپایی بسنجیم که در غیر اینصورت همواره عقب میمانیم.
پس از سخنرانی شهردار تهران، دکتر مظفری (رئیس پژوهشکده علوم ورزشی تربیتبدنی) و دکتر محمدحسین رضوی (عضو هیأت علمی دانشگاه)، دکتر عادل قمری (فعال اقتصادی ورزشی) به سخنرانی پرداختند و پس از ارائه دو مقاله توسط دکتر شرزهای و دکتر فتحالله قاری، محمدنژاد شهردار منطقه 20 به ارائه توضیحاتی در خصوص رشد ورزش همگانی پرداخت.
همایش فرصتهای سرمایهگذاری برای توسعه اماکن ورزشی با ارائه مقاله توسط دکتر عزتی، دکتر حسنزاده، دکتر پورزرندی، دکتر زریباف، دکتر شکری، دکتر عزیزنژاد، مهندس اصفهانی و دکتر اسفندیاری پیگیری شد.
