۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۵۹

هفته بیست و یکم لیگ فوتسال/

ارم کیش دوم شد / جنجال این بار در تبریز

تیم فوتسال ارم کیش قم با برتری پرگل مقابل ارژن فارس در فاصله یک هفته مانده به پایان مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عنوان دوم فصل جاری این مسابقات را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز همچنین در چارچوب هفته بیست و یکم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دیدار تیم‌های فولادگستر کوثر تبریز و تام ایران خودرو در حالی که با برتری 3 بر2 تیم تام رو به اتمام بود به علت ورود تماشاگران تبریزی به زمین مسابقه نیمه تمام ماند. با این شرایط می توان برای تیم تام یک پیروزی دیگر متصور بود.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
* صدرا شیراز 3 - شهید منصوری قرچک 3
* ارم کیش قم 7 - ارژن فارس 3
* راه ساری 8 - شرکت ملی و حفاری ایران 4
* پوشینه بافت قزوین 6 - زغال سنگ کرمان 2
* علم و ادب سایپا 3 - فولادماهان سپاهان 3
* فولادگستر کوثر - تام ایران خودرو
- این بازی با برتری 3 بر2 تیم تام ایران خودرو رو به اتمام بود که به علت ورود تماشاگران منتسب به تیم فولادگستر کوثر به زمین مسابقه نیمه تمام ماند.

جدول رده بندی:
1- فولادماهان اصفهان 48 امتیاز
2- ارم کیش قم 43 امتیاز
3- شهید منصوری 36 امتیاز
4- تام ایران خودرو 35 امتیاز ( بدون احتساب نتیجه بازی مقابل فولادگستر کوثر)
5- راه ساری 33 امتیاز
6- فولادگستر تبریز 29 امتیاز ( بدون احتساب نتیجه بازی مقابل تام ایران خودرو کوثر)
7- پوشینه بافت قزوین 30 امتیاز
8- ارژن فارس 24 امتیاز
9- علم و ادب مشهد 23 امتیاز
10- حفاری خوزستان 20 امتیاز
11- صدرا شیراز 13 امتیاز- تفاضل گل 15-
12- زغال سنگ کرمان 13 امتیاز- تفاضل گل 56-

