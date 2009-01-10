  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۸:۲۹

ستاد اجرایی اصل 44 در مازندران ایجاد شد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری مازندران از تشکیل ستاد اجرایی اصل 44 به دبیری سازمان امور اقتصادی و دارائی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه عصر شنبه در نخستین جلسه این ستاد اظهار داشت: با اجرای این اصل در استان با توجه به داشتن جاذبه های فراوان برای سرمایه گذاری تحول چشمگیری شکل خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: امید است با اجرای این اصل محرومیت های استان در بخش های صنعت و کشاورزی کاهش یابد.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اجرای طرح تحول اقتصادی اظهار داشت: با توجه به اشکالات موجود در ساختار اقتصادی و اداری کشور، این طرح باید هرچه سریعتر به نحو احسن و مطلوب اجرائی شود.

فرزانه در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر برگزاری فعال تر جلسات کمیسیون نظارت بر تسهیلات در استان گفت: بانک ها و دستگاههای اجرائی باید در خصوص نوع و میزان پرداخت تسهیلات اعطائی خود پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه سند ملی توسعه اشتغال برنامه پنجم استان در حال تدوین است از همه مسئولین دستگاهها خواست تا همکاری لازم را با دبیرخانه این کارگروه داشته باشند.

وی افزود: با اجرای طرح کارورزی که در حال انجام است امیدواریم نقیصه بالا بودن سهم بیکاری فارغ التحصیلان استان رفع شود.

کد خبر 814073

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها