ستاد اجرایی اصل 44 در مازندران ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه عصر شنبه در نخستین جلسه این ستاد اظهار داشت: با اجرای این اصل در استان با توجه به داشتن جاذبه های فراوان برای سرمایه گذاری تحول چشمگیری شکل خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: امید است با اجرای این اصل محرومیت های استان در بخش های صنعت و کشاورزی کاهش یابد.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اجرای طرح تحول اقتصادی اظهار داشت: با توجه به اشکالات موجود در ساختار اقتصادی و اداری کشور، این طرح باید هرچه سریعتر به نحو احسن و مطلوب اجرائی شود.

فرزانه در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر برگزاری فعال تر جلسات کمیسیون نظارت بر تسهیلات در استان گفت: بانک ها و دستگاههای اجرائی باید در خصوص نوع و میزان پرداخت تسهیلات اعطائی خود پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه سند ملی توسعه اشتغال برنامه پنجم استان در حال تدوین است از همه مسئولین دستگاهها خواست تا همکاری لازم را با دبیرخانه این کارگروه داشته باشند.

وی افزود: با اجرای طرح کارورزی که در حال انجام است امیدواریم نقیصه بالا بودن سهم بیکاری فارغ التحصیلان استان رفع شود.