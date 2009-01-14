فرهاد گاوزن دبیر بخش همایش این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه "ذهن طراحی" از روز شنبه 28 دی تا سوم بهمن در گالری ممیز برپا میشود و در نخستین روز آن کارگاهی با حضور 560 عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران برپا خواهد شد که کلیه هنرمندان در حرکتی نمادین یک تابلو را به صورت گروهی طراحی خواهند کرد.
وی افزود: روزهای بعد نمایشگاه اختصاص به سخنرانی هنرمندان درباره اهمیت و جایگاه طراحی دارد. روز 29 دی هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران و 30 دی حمید سوری درباره مدارس و پایگاه مجازی طراحی در دنیا سخنرانی میکنند. محمد پرویزی، حمید کشمیرشکن و علیرضا سمیعآذر هم درباره هنر طراحی مدرن سخن میگویند.
گاوزن درباره هدف از برپایی نمایشگاه "ذهن طراحی" گفت: متاسفانه در 10 سال اخیر هیچ نهاد رسمی درباره طراحی نمایشگاه برپا نکرده و آخرین مورد به دوسالانه طراحی برمیگردد که 10 سال از آن میگذرد. هر چند برخی هنرمندان به صورت انفرادی درباره طراحی فعالیت کردهاند. انجمن هنرمندان نقاش با در نظر گرفتن پتانسیل بالای هنرمندان جوان نمایشگاه را برگزار میکند.
دبیر بخش همایش نمایشگاه "ذهن طراحی" افزود: طراحی هنری است که متاسفانه در سالهای اخیر مغفول واقع شده و بیشتر نگاهها به این هنر نگاه طراحی رنسانسی است. این در حالی است که امروز طراحی اندیشهای در جهان مطرح است که انجمن قصد دارد در قالب این نمایشگاه شروعی برای نهادینه کردن این هنر طراحی داشته باشد.
نمایشگاه "ذهن طراحی" از ساعت 16 روز شنبه 28 دیماه در گالری ممیز خانه هنرمندان آغاز میشود و بازدید علاقمندان از این نمایشگاه آزاد است.
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