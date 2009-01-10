۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۸:۴۴

لازمه توسعه فرهنگی توجه به هویت بومی است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با بیان اینکه هنر واقعی برخاسته از عمق جان یک هنرمند است، گفت: برای توسعه مطلوب فرهنگی در جامعه باید به شاخصه های هویت بومی توجه ویژه داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده عصر امروز در حاشیه دیدار با جمعی از هنرمندان هرمزگانی افزود: قدرت در دستان شاخصه های رشد یافته فرهنگی است و ملتی که صاحب هویتی اصیل و ارزشمند است می تواند در تمامی ابعاد ورود کند و نیاز خود را برطرف کند.

وی ادامه داد: حیات ملت ها در تاریخ با فرهنگ و اندیشه های آنان عجین بوده و هرگز نمی توان عناصر رشد را در تمایز با شاخصه های فرهنگی مورد ارزیابی قرار داد.

امیرزاده ضمن اشاره به ویژگی های مطلوب فرهنگی هرمزگان از هنرمندان این خطه خواست تا با توجه به هنر بومی اصیل خود در خلق آثار فاخر همت جدی کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: ملتی پاینده و استوار خواهد بود که با حفظ اصالت و هویت خود و پویندگی در برابر تهاجمات بتواند به روز شده و نیازهای زمانه خود را به شکلی مطلوب مورد توجه قرار دهد.

وی به دستاوردهای نهضت حسینی در فرهنگ ایرانی اشاره کرد و اظهار داشت: ریشه های واقعه کربلا و ابعاد شخصیتی امام حسین(ع) در عمق وجود ملت ایران جاودانه است و مردم ایران پاره ای از هویت ملی و اسلامی خود را مدیون شخصیت های عظیمی همچون سالار دشت کربلا و حضرت عباس(ع) می داند.

