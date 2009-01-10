ذوب آهن مانع از صدرنشیتی مهرام شد / درگیری در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین دیدار هفته دوازدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با شکست مدافع عنوان قهرمانی در اصفهان همراه بود.

در این بازی تیم مهرام با 2 اختلاف امتیاز مغلوب ذوب آهن شد تا علاوه بر ناکامی درصعود به صدر جدول رده بندی، شانس خود را برای کسب عنوان قهرمانی نیم فصل کمرنگ‌تر ببیند. خصوصا اینکه تیم پتروشیمی دیگر تیم مدعی این فصل از رقابت‌های باشگاهی بسکتبال نیز امروز در شیراز به برتری دست یافت تا با تنها یک شکست امید زیادی به پیروزی در دو دیدار باقی مانده خود و صدرنشینی در پایان دیدارهای دور رفت بازی‌ها داشته باشد.

همچنین امشب شهرداری گرگان یازدهمین شکست پیاپی را به هیئت بسکتبال خراسان رضوی تحمیل کرد. بازیکنان بیم با غلبه بر هیئت بسکتبال لنگرود به برای ششمین بار برنده بازی معرفی شدند.

آخرین دیدار امشب هم با برتری هیئت بسکتبال شهرکرد در کردستان به پایان رسید. در پایان این بازی برخی از تماشاگران که برای تماشای بازی به سالن کردستان آمده بودند با هجوم به داخل زمین مسابقه مشکلاتی را برای تیم مهمان (هیئت بسکتبال شهرکرد) ایجاد کردند طوریکه ماموران نیروی انتظامی مجبور به مداخله برای پایان دادن به درگیری‌ها شدند.

نتایج به دست آمده در 6 دیدار برگزار شده امشب به این شرح است:

* دانشگاه آزاد تهران 81 - آرارات تهران 65

* ذوب آهن اصفهان 67 - مهرام تهران 65

* لوله a.s شیراز 93 - پتروشیمی بندرامام 98

* شهرداری گرگان 89 - هیئت بسکتبال خراسان رضوی 78

* تراکتورسازی کردستان 78- هیئت بسکتبال شهرکرد 86

* بیم بابل 94 - هیئت بسکتبال لنگرود 68

تیم بسکتبال صبامهر دراین هفته از مسابقات با قرعه استراحت روبرو بود با این حال این تیم با توجه به باخت مهرام در دیدار امشب همچنان در صدر جدول رده بندی قرار دارند.

جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور در پایان دیدارهای هفته دوازدهم به این شرح است:

1- صبامهر (20 امتیاز)

2- مهرام (19 امتیاز)

3- پتروشیمی (19 امتیاز)

4- ذوب آهن اصفهان (18 امتیاز)

5- تراکتورسازی کردستان (17 امتیاز)

6- لوله a.s شیراز (16 امتیاز)

7- بیم بابل (16 امتیاز)

8- آرارات (16 امتیاز)

9- شهرداری گرگان (16 امتیاز)

10- هیئت بسکتبال شهرکرد (15 امتیاز)

11- دانشگاه آزاد (14 امتیاز)

12- هیئت بسکتبال لنگرود (13 امتیاز)

13- هیئت بسکتبال خراسان رضوی (11 امتیاز)