شکست حریف استقلال برابر تیم فوتبال بایرن مونیخ

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان که برای برگزاری اردوی آماده سازی خود در تعطیلات نیم فصل بوندس لیگا به دبی سفر کرده است، عصر امروز در دیداری تدارکاتی با نتیجه 3 بر 2 برابر تیم الجزیره امارات به پیروزی دست یافت.

در این دیدار بایانو(4) و بویتون(76-گل به خودی) برای تیم الجزیره گلزنی کردند و شوان اشتایگر(31)، بویتون(47) و کلوزه(90) گل های بایرن مونیخ را به ثمر رساندند.

تیم فوتبال الجزیره امارات در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، در گروه C و با تیم های استقلال ایران، الاتحاد عربستان و ام صلال قطر همگروه است. این تیم روز 18 اسفندماه سال جاری میزبان استقلال تهران خواهد بود.