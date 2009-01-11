برنامه های آتی تیم ملی نهایی می شود/ بررسی حضور بانوان در ورزشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که با حضور علی کفاشیان، مهدی تاج، علی فتح الله زاده، عزیزمحمدی، فریده شجاعی، گنجعلی خانی، محمد هادی آیت اللهی وغلامرضا بهروان برگزارخواهد شد، فریده شجاعی نایب رئیس و رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال گزارشی از روند فعالیت های فوتبال و فوتسال بانوان ارائه خواهد کرد.

در این جلسه همچنین بحث حضورجمعی از اعضای تیم های ملی فوتبال بانوان در دیدار روز 23 بهمن ماه تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل کره جنوبی درچارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

تصمیم گیری پیرامون مسائل جاری فدراسیون فوتبال و بویژه برنامه های تیم ملی ازجمله دیگر موضوعات نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خواهد بود.

در این نشست همچنین درباره لغو پی درپی مسابقات لیگ دسته اول و برخورد جدی با تیم هایی که درمسابقات حاضرنمی شوند تصمیم گیری می شود.

نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ساعت 10 صبح روز دوشنبه در محل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.