غنا و موسیقی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، کتاب غنا و موسیقی یکی از موضوعات مبتلابه در همه دوره‌ها بوده است و از همین رو فقیهان به دقت و موشکافی در این مقوله پرداخته و کتاب‌ها و رساله‌ها‌ی مختلفی نگاشته‌اند.



دسترسی به همه منابع برای پژوهشگران، کاری بسیار مشکل و طاقت فرسا است و در طرح میراث فقهی، همه آن کتاب‌ها و رساله‌ها به صورت تحقیق شده در اختیار فقیهان و پژوهشگران نهاده می‌شود و بدین‌سان کار دشوار منبع یابی و استنباط را آسان می کند.



میراث فقهی، طرح ‌گسترده ای است که بر آن است تا منابع اصلی و مهم 40 موضوع از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین موضوعات فقهی را شناسایی، گردآوری، تحقیق، تنظیم و منتشر و به فقه‌پژوهان عرضه کند. موضوع اول این طرح، غنا و موسیقی است که در چهار جلد عرضه می‌شود.



جلد نخست کتاب غنا و موسیقی در یک بخش، در بردارنده رساله‌های مربوط به مسئله غناست. از جمله رساله های در این جلد می‌توان به رساله فی تحریم الغناء (محقق سبزواری)، تنبیه الغافلین و تذکیرالعاقلین (شیخ علی عاملی)، رسالة فی الغناء (شیخ حر عاملی)، إعلام الأحباء (سید محمد هادی ابن سید محمد میر لوحی)، مقامات السالکین(محمد بن محمد دارابی)، إیقاظ النائمین و إیعاظ الجاهلین (سید ماجد بحرانی)، رسالة فی الغناء (ملا اسماعیل خواجوئی)، رسالة فی حل حدیث ورد الصوت الحسن (سید حسن قزوینی)، رسالة فی الغناء (مولی عبدالصمد همدانی)، رسالة فی تحقیق الغناء موضوعا و حکما (میرزای قمی)، رسالة فی تحریم الغناء (مولی محمد رسول کاشانی)، رسالة وجیزة فی الغناء (میرزا محمد جعفر شهرستانی) اشاره کرد.



جلد نخست کتاب غنا و موسیقی به همت رضا مختاری و محمد رضا نعمتی در 800 صفحه از سوی مرکز تحقیقات مدرسه علمیه ولی عصر(عج) تهیه شده و با شمارگان 1300 نسخه برای نخستین بار در سال جاری به همت موسسه بوستان کتاب منتشر شده است.