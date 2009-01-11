40 طرح برای پیشنهاد در سفر دولت به ساوجبلاغ آماده شد

سید محمد میر بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سفر دور اول رئیس جمهور 51 مصوبه در شهرستان ساوجبلاغ داشت که هم اکنون 90 درصد اعتبارات آنها پرداخت شده است و پیشرفت فیزیکی پروژه ها 93 درصد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: پروژه های سفر رئیس جمهور در دور اول متنوع بوده و شامل پروژه های عمرانی ورزشی، درمانی، و غیره می شود.

فرماندار عنوان کرد: اعتبارات 32 پروژه به میزان هفت میلیارد و یک صد میلیون تومان طی دو سال پرداخت شده است، اما نیازها و مسائل و مشکلات شهرستان بسیار است و به هر میزانی که اعتبارات در اختیار فرمانداری و بقیه نهادها قرار گیرد به وظایف خود عمل می کنیم.

وی افزود: پروژه ها را به سه قسمت تقسیم کرده ایم اولین قسمت پروژه های نیمه تمام است، دوم پروژه هایی که با اعتبارات اخذ شده پیش بینی می کنیم به پایان برسد و سوم پروژه هایی که به انجام رسیدن آنها بیش از یکسال به طول می انجامد.

میربزرگی در پایان به رشد اعتبارات شهرستان اشاره و خاطر نشان کرد: 13 میلیارد و 200 میلیون تومان از اعتبارات شهرستان تخصیص داده شده و مابقی نیز به زودی تخصیص می یابد.