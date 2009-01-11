سوخت فسیلی در 6 شهر آذربایجان غربی جایگزین سوخت هیزمی می شود

معصوم شیدایی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نهایی شدن طرح جایگزینی سوخت فسیلی به جای سوخت هیزمی استان طی سالجاری افزود: این طرح در حال حاضر در مرحله عقد قرار داد با مشاور ذی صلاح قرار دارد.

وی با بیان اینکه این طرح در شهرهای ارومیه، اشنویه، شاهین د‍ژ، مهاباد، میاندوآب ونقده اجرا می شود اظهارداشت: پس از نهایی شدن طرح وطی روال قانونی وهمچنین تصویب در کمیته فنی استان طرح از سال آینده به مرحله اجرا در می آید.

شیدایی با بیان اینکه پیش بینی می شود با اجرای این طرح گام های اساسی در صیانت از عرصه های منابع طبیعی وجنگلی برداشته شود، اعتبار مورد نیاز برای اجرای آن را بالای 95 میلیون ریال ذکر کرد.

7.5 کیلومتر کمربند حفاظتی در چهار شهر آذربایجان غربی ایجاد شده است

معاون حفاظت وامور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی از ایجاد 5/7 کیلومتر کمربند حفاظتی در سطح چهار شهر استان در طول نه ماهه گذشته خبر داد.

وی ادامه داد: این کمربندهای حفاظتی با هدف ایجاد مرز و حائل بین مستنثیات قانونی اشخاص (مجاور با اراضی ملی مستعد تخریب) واز نوع بنچ مارک در شهرهای ارومیه، خوی، سلماس ومیاندوآب ایجاد شده است.

وی در ادامه پیشگیری از وقوع حریق های احتمالی وکاهش ریسک وخسارات ناشی از آتش سوزی های قابل وقوع در مناطق جنگلی استان را از دیگر اقدامات این اداره کل در نه ماهه امسال عنوان کرد وگفت: در این راستا عملیات پیشگیری از حریق در دو شهرستان سردشت وپیرانشهر با صرف اعتباری بالغ بر 74میلیون و970 هزار ریال صورت گرفته است.

شیدایی صدور اطلاعیه ونصب تابلوهای هشدار دهنده، آموزش دهیاران و شوراهای اسلامی شهر و روستا، برگزری جلسه مشترک با روحانیون، ائمه جمعه، خرید وسایل اطفا حریق وملزومات افراد شرکت کننده در عملیات کنترل آتش سوزی را از اهم این اقدامات ذکر کرد.

4 هزار هکتار از وسعت جنگلهای آذربایجان غربی آفت زدایی شد

وی در ادامه با اشاره به اینکه در طول نه ماهه گذشته 4 هزار هکتار از وسعت جنگل های شهرستانهای سردشت وپیرانشهر آفت زدایی شده است، اضافه کرد: این اقدام با هدف مقابله با آفتی به نام "جوانه خوار بلوط" که هر ساله خسارات فراوانی را به عرصه های منابع طبیعی وجنگلی این شهرستانها وارد می کند از سوی اداره حفاظت وحمایت این اداره کل صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: در این راستا برای از بین بردن این آفت بیش از 800 کیلو گرم مواد هورمونی که سازگار با محیط زیست بوده وبه علت تخصصی بودن، خسارت وزیانی برای محیط زیست و موجودات زنده به همراه ندارد، استفاده شده است.