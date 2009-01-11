بحرین حذف شد/ صعود عمان و کویت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال کشورهای عرب حوزه خلیج فارس شب گذشته با برگزاری دو دیدار از گروه A این مسابقات پیگیری شد که با پیروزی تیم عمان مقابل بحرین و تساوی دو تیم عراق و کویت همراه بود.
در این دیدارها که در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط برگزار شد تیم عمان با 2 گل از سد بحرین گذشت و عراق مقابل کویت به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت داد. با این نتایج عمان و کویت جواز صعود به مرحله دوم را به دست آوردند و تیمهای بحرین و عراق از دور مسابقات حذف شدند.
نتایج کامل دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به شرح زیر است:
گروه A
* عراق یک - کویت یک
گلها: علا عبدالزهرا (66) برای عراق و خالد خلف (37) برای کویت
* عمان 2 - بحرین صفر
گلها: بدرالمیمانی (14) و فوزی بشیر (71)
جدول رده بندی:
1- عمان 7 امتیاز، 2- کویت 5 امتیاز، 3- بحرین 3 امتیاز، 4- عراق یک امتیاز
مرحله گروهی مسابقات فوتبال کشورهای عرب حوزه خلیج فارس امروز با برگزاری دو دیدار از گروه B طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* قطر - یمن
* امارات - عربستان
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