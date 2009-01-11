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۲۲ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۰۳

فوتبال جام خلیج فارس/

بحرین حذف شد/ صعود عمان و کویت

بحرین حذف شد/ صعود عمان و کویت

تیم ملی فوتبال بحرین با شکست برابر عمان از دور مسابقات فوتبال کشورهای عرب حوزه خلیج فارس کنار رفت تا به همراه عراق حذف شده بزرگ این رقابت‌ها لقب گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال کشورهای عرب حوزه خلیج فارس شب گذشته با برگزاری دو دیدار از گروه A این مسابقات پیگیری شد که با پیروزی تیم عمان مقابل بحرین و تساوی دو تیم عراق و کویت همراه بود.

در این دیدارها که در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط برگزار شد تیم عمان با 2 گل از سد بحرین گذشت و عراق مقابل کویت به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت داد. با این نتایج عمان و کویت جواز صعود به مرحله دوم را به دست آوردند و تیم‌های بحرین و عراق از دور مسابقات حذف شدند.

نتایج کامل دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به شرح زیر است:
گروه A
* عراق یک - کویت یک
گل‌ها: علا عبدالزهرا (66) برای عراق و خالد خلف (37) برای کویت

* عمان 2 - بحرین صفر
گل‌ها: بدرالمیمانی (14) و فوزی بشیر (71)

جدول رده بندی:
1- عمان 7 امتیاز، 2- کویت 5 امتیاز، 3- بحرین 3 امتیاز، 4- عراق یک امتیاز

مرحله گروهی مسابقات فوتبال کشورهای عرب حوزه خلیج فارس امروز با برگزاری دو دیدار از گروه B طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* قطر - یمن
* امارات - عربستان

کد مطلب 814240

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