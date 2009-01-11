خاتمی بهترین چهره اصلاح طلبان است / اجماع طرفین انتخابات را رقابتی تر می کند

سید حسین مرعشی در گفتگو با مهر اظهار داشت: احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم به صورت مستقل از خط مشی اصولگرایان وارد میدان انتخابات شد و توانست با توجه به شرایط موجود جامعه و انتخابات پیروز میدان انتخابات شود، اما در دوره دهم وی به احتمال فراوان به عنوان کاندید اصولگرایان وارد عرصه انتخابات خواهد شد.

وی تصریح کرد: در صورتی که احمدی نژاد بخواهد از طرف جبهه اصولگرایان وارد عرصه انتخابات شود دو حالت پیش خواهد آمد، اولا اینکه تمامی اصولگرایان خیلی مشکل می توانند روی یک نام به اجماع برسند زیرا که اختلاف نظر درجبهه اصولگرایان زیاد است ثانیا اگر اصولگرایان برای حمایت از یک کاندید به اجماع برسند آن وقت شانس پیروزی در انتخابات بستگی به رفتار مجموعه اصولگرایان خواهد داشت.

مرعشی افزود: در صورتی که اصلاح طلبان نیز روی یک کاندیدا به اجماع برسند و هر دو طرف رفتار صحیح و سالم انتخاباتی را پیش بگیرند شاهد انتخاباتی رقابتی و واقعی خواهیم بود.

وی با اشاره به وضعیت کنونی احمدی نژاد در انتخابات گفت: با توجه به اینکه وی در مقام ریاست جمهوری در این انتخابات شرکت می کند در صورتی که وی با توجه به شرایط موجود و در یک رقابت سالم شرکت کند یکی از کاندیداهای مطرح در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و از شانس زیادی نیز برخوردار است.

مرعشی افزود: این مسئله تا حدود زیادی به نوع برخورد و موضع گیری مجموعه گروههای اصولگرا نیز بستگی دارد زیرا در صورت اجماع مردم به احمدی نژاد به عنوان نماینده اصولگرایان نگاه می کنند و رای آنها به اصولگرایان خواهد بود.

وی در خصوص جبهه اصلاح طلبان نیز افزود: در جبهه اصلاح طلبان خاتمی بهترین چهره برای کاندیداتوری است و دیدگاههای موجود در کشور نیز نمایانگر این مسئله است.

مرعشی افزود: در صورت رقابت خاتمی با احمدی نژاد انتخاباتی به شدت رقابتی برگزار خواهد شد و مهمترین عامل در کسب موفقیت دیدگاهها و برنامه های ارائه شده به مردم است.

وی افزود: در چنین شرایطی باید دید چه کسی با چه قدرت و استحکامی به میدان می آید و درصد موفقیت وی به راهکارهای کارشناسی شده بستگی دارد زیرا که در انتخابات رقابتی نمی توان پیش بینی کرد چه کسی پیروز خواهد شد.

مرعشی با اشاره به محبوبیت بالای خاتمی در بین مردم خاطر نشان کرد: در انتخابات رقابتی تصمیم نهایی را مردم خواهند گرفت اما عملکرد انها در دوره های ریاست جمهوری، موضع گیریهای طرفین و برگه های تبلیغاتی شب آخر تبلیغات حرف آخر را خواهد زد.

وی با اشاره به شرایط اقصادی حاکم برجامعه گفت: هر کس که برنده این انتخابات باشد باید با برنامه ریزی صحیح اقتصادی در جهت رفاه حال مردم به خصوص قشر آسیب پذیر جامعه حرکت کند.