افزایش انتقادها از جنایات جنگی در غزه/ انتقاد صلیب سرخ از اسراییل

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی آنتی وار در تحلیلی نوشت: انتقاد گروههای ناظر بین المللی از افزایش تلفات در نواز غزه افزایش یافته است.از سوی دیگر مدارکی وجود دارد که نشان می دهد نیروهای اسرائیلی ازبمب های فسفری در مناطق پر جمعیت استفاده می کنند که این اقدام خطر نقض قانون بین المللی را در بر دارد.

نویسنده این مطلب خاطر نشان کرد: اسرائیل موجی از حملات را علیه مدارس، دانشگاهها، مساجد، بیمارستانها و آمبولانسها طی چند روز گذشته به راه انداخته است.ارتش اسرائیل هم ادعا می کند که این حملات به دلیل استفاده حماس از این مکانها موجه است.

در ادامه این مطلب به نقل از گزارشهای شبکه تلویزیونی الجزیره آمده است: پرسنل پزشکی فلسطین اعلام کرد که 21 نفر از کارمندان آن در نتیجه حملات اسرائیل کشته و بسیاری هم مجروح شده اند. بیمارستان الدوره در شهر غزه روز سه شنبه هدف قرار گرفت .

" پیر واتاچ" سخنگوی صلیب سرخ جهانی تاخیراسرائیل برای اجازه به ورود کمک های پزشکی در نوار غزه را " شوکه کننده" و " غیرقابل قبول" توصیف کرد. پزشکان حقوق بشر اسرائیل هم از مقامهای آن به دلیل چشم پوشی مکرر از درخواستها برای انتقال غیرنظامیان مجروح انتقاد کردند.

نویسنده افزوده است : منابع فلسطینی و ناظران بین المللی هشدار داده اند که آمار کشته ها در بین غیرنظامیان با تشدید حملات زمینی اسرائیل در نوار غزه به سرعت در حال افزایش است. الحق یک گروه حقوق بشر در فلسطین اعلام کرد که تاکنون 80 درصد از کشته شدگان در نوار غزه غیرنظامی بوده اند. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی هم دست کم 40 درصد از این کشته شدگان را کودکان تشکیل می دهند.

در پایان این مطلب با اشاره به اثرات نامطلوب بمب های فسفری آمده است: عفو بین الملل نیز روز جمعه اسرائیل را به استفاده از غیرنظامیان فلسطینی به عنوان سپرهای انسانی متهم کرد .