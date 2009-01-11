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۲۲ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۳۴

با حضور در کارگاه آموزشی؛

کودکان و نوجوانان با دنیای رباتیک آشنا می شوند

کودکان و نوجوانان با دنیای رباتیک آشنا می شوند

دوره های کارگاهی آموزش استاندارد رباتیک ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان از سوی فرهنگسرای فناوری اطلاعات (IT) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره های کارگاهی زیر نظر اساتید این رشته و با مشارکت موسسه بین المللی آموزش رباتیک "اسپروز" در دو بخش نظری و مونتاز برای دو گروه زیر 12 سال و 13 تا 25 سال برگزار خواهد شد.

معاون آفرینش و اجرای فرهنگسرای IT با اشاره به اقبال گسترده دانش آموزان و دانشجویان به شاخه رباتیک طی سالهای اخیرگفت: موفقیتهای تحسین برانگیز دانش آموزان و دانشجویان کشور در عرصه رقابتهای رباتیک، توجه جدی تر به شناسایی ظرفیتها و ارایه امکانات آموزشی مناسب به علاقمندان در این زمینه را می طلبد و بر اساس این ضرورت فرهنگسرای IT ارایه کاربردی ترین و روزآمدترین برنامه های آموزشی به علاقمندان شاخه رباتیک را در دستور کار قرار داده است.

محمود داوود ­زاده افزود: سر فصلهای آموزشی های این کارگاهها در حد توانایی هر گروه سنی تدوین شده و در یکدوره شامل 12 جلسه مباحث نظری، کلاسهای خلاقیت و بخش مونتاژ تا مرحله راه اندازی رباتهای هشت پا و رباتهای انسان نما به شرکت کنندگان ارایه می شود.

وی از علاقمندان دعوت کرد در صورت تمایل به حضور در این دوره های کارگاهی و جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.itfs.ir  رجوع کنند.

کد مطلب 814289

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