هفت میلیون لیتر آبرسانی به عشایر سمنان انجام شد

وی با اشاره به طولانی بودن مسیر کوچ و کمبود منابع آب دائمی گفت: کویری بودن قسمت زیادی از مسیر کوچ نیاز آبرسانی به عشایر استان سمنان را ضروری کرده است.
به گفته وی، کار آبرسانی به عشایر این استان از طریق مخازن و آب انبارهای احداثی توسط امور عشایر شهرستانها انجام شده است.
وی ادامه داد: امور عشایری استان هرساله در دو فصل کوچ بهاره و پاییزه نسبت به تامین آب مورد نیاز عشایر در مخازن و آبانبارهای احداثی در مسیر کوچ اقدام میکند.
افضلی تصریح کرد: اتحادیه های عشایری استان سمنان امسال شش هزار تن جو از منابع داخلی و خارجی خریداری کرده است که از این مقدار، 3 هزار تن آن به صورت یارانهای به نسبت دام بین عشایر این استان توزیع شد.
به گفته وی، مبلغ یارانه اختصاص یافته به عشایر در این بخش از محل منابع مالی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تامین شده است.
علی اکبر افضلی با اشاره به اینکه استان سمنان حدود 14 هزار نفر عشایر را تحت پوشش دارد که متشکل از یک ایل و 15 طایفه مستقل، است، گفت: عشایر این استان با داشتن بیش از 700 هزار راس دام نقش عمده ای در تولید مواد پروتئینی استان سمنان را بر عهده دارند.
نظر شما