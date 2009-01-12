هفت میلیون لیتر آبرسانی به عشایر سمنان انجام شد

علی اکبر افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این مقدار آب با توجه به بروز خشکسالی و کمبود آب در مسیر کوچ در اختیار عشایر قرار گرفته است .

وی با اشاره به طولانی بودن مسیر کوچ و کمبود منابع آب دائمی گفت: کویری بودن قسمت زیادی از مسیر کوچ نیاز آبرسانی به عشایر استان سمنان را ضروری کرده است .

به گفته وی، کار آبرسانی به عشایر این استان از طریق مخازن و آب انبارهای احداثی توسط امور عشایر شهرستانها انجام شده است .

وی ادامه داد: امور عشایری استان هرساله در دو فصل کوچ بهاره و پاییزه نسبت به تامین آب مورد نیاز عشایر در مخازن و آب‌انبارهای احداثی در مسیر کوچ اقدام می‌کند .

افضلی تصریح کرد: اتحادیه های عشایری استان سمنان امسال شش هزار تن جو از منابع داخلی و خارجی خریداری کرده است که از این مقدار، 3 هزار تن آن به صورت یارانه‌ای به نسبت دام بین عشایر این استان توزیع شد .

به گفته وی، مبلغ یارانه اختصاص یافته به عشایر در این بخش از محل منابع مالی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تامین شده است .