همدان در زمینه مدیریت شهری بی تجربه است

سید محمد کاظم حجازی در حاشیه معرفی شهردار همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه مدیریت شهری یکی از سخت‌ ترین نوع مدیریت‌های امروز جامعه است، اظهار داشت: تنوعات خاصی بر این نوع مدیریت حاکم است و باید این مدیریت پاسخگوی طیف‌های اجتماعی متفاوتی باشد .

سیدمحمدکاظم حجازی با بیان اینکه فرهنگ اجتماعی مردم همدان حرکت‌های مقطعی و بدون برنامه را نمی‌پسندد، گفت: طرح انتظارات متفاوت برای چنین مدیریتی قبل از آنکه مطالعه کارشناسی برای آن صورت گرفته باشد، صحیح نیست .

حجازی یادآور شد: نوع نگاه مردم به تشکیلات این ارگان، مسئولیت شهردار را مضاعف می‌کند زیرا تصور بر این است که تمام کارهای یک شهر باید توسط شهرداری انجام شود .

وی با تاکید بر اصلاح این نوع نگاه در جامعه خاطرنشان کرد: ‌افراد دست به قلم اجتماع در این زمینه تکلیفی سنگین دارند .

نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه امروز در جهتی حرکت می‌کنیم که شهرداری پاسخگوی تشکیلات زیرمجموعه خود باشد، گفت: شهردار مدیری است که انجام سخت‌ترین کارهای اجتماعی را عهده‌دار شده است و کمترین حمایت از او صورت می‌گیرد و باید این نوع نگاه اصلاح شود تا شهرداری بدون دغدغه کارها را انجام دهد .

حجازی با اشاره به گذشت یک دهه از شکل‌گیری تشکیلات شورای شهر، خاطرنشان کرد: تا زمانی که حمایت جدی در این زمینه صورت نگیرد، انتظار انجام کارها به نحو احسن صورت نمی‌گیرد .