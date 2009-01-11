مخالفت نمایندگان با فوریت طرح تقویت مرزبانی کشور

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، درجلسه علنی امروز مجلس طرح یک فوریتی تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و با رد یک فوریت آن، بررسی این لایحه به صورت عادی ادامه خواهد یافت.

این طرح با درخواست 58 نماینده در4 فصل و24 ماده با هدف تقویت مرزبانی کشور و شفافیت وظایف مرزبانان با قید یک فوریت تقدیم مجلس شده بود.

بعد ازسخنان نمایندگان موافق و مخالف و یکی از طراحان ، برای تصویب فوریت طرح رای گیری به عمل آمد که با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه شد و به این ترتیب فوریت طرح تصویب نشد.