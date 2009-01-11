به گزارش خبرنگار مهر در قم،‌ سید مجتبی طباطبایی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران، توسعه تحصیلات تکمیلی را یکی از اولویت‌های برنامه‌های آموزشی دانشگاه قم برشمرد و اظهار داشت: در همین راستا، دانشگاه قم جهت تحقق رسالت خود مبنی بر تربیت متخصصان و محققان مورد نیاز کشور و گسترش مرزهای دانش و فناوری، از بین داوطلبان واجد شرایط، در رشته‌های فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشجو می‌پذیرد.



وی داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ارائه گواهی احراز حداقل 50 درصد نمره یکی از آزمون‌های زبان عمومی مورد تأئید وزارت علوم و یا شرکت در آزمون زبان عمومی انگلیسی این دانشگاه در تاریخ اعلام‌شده در اطلاعیه و احراز حداقل 50 درصد نمره آن و موفقیت در آزمون‌های علمی کتبی و مصاحبه را از شرایط اختصاصی پذیرش دانشجو در این دوره برشمرد و عنوان کرد: پذیرش نهایی دانشجویان منوط به موفقیت داوطلبان در آزمون‌های علمی و کسب حد نصاب قبولی و امتیاز لازم مطابق با مقررات و دستور‌العمل‌های مربوط به پذیرش دانشجو در مقطع دکترا و طی مراحل گزینش خواهد بود.



رئیس اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه قم ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته تحصیلی را پنج نفر اعلام کرد و افزود: ثبت‌نام در دو رشته دوره دکترا امکان‌پذیر نیست و داوطلبان فقط از یک سهمیه می‌‌توانند استفاده کنند.



طباطبایی در مورد نحوه ثبت‌نام داوطلبان خاطرنشان کرد: داوطلبان باید حداکثر تا پایان وقت اداری دهم بهمن ماه مدارک کامل خود را از طریق پست پیشتاز به نشانی قم، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، اداره تحصیلات تکمیلی کد پستی 3716146611 ارسال کنند.



وی ادامه داد: داوطلبان برای کسب اطلاع بیشتر و دریافت فرم‌های ثبت‌نام به وب‌سایت دانشگاه قم به آدرس www.qom.ac.ir مراجعه و یا در صورت لزوم با شماره تلفن 2853311-0251 داخلی 2252 و 2253 تماس حاصل نمایند.