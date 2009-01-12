به گزارش خبرنگار مهر، این روزها 25 فیلم سینمایی در پنج لابراتوار و استودیو سینمایی مراحل نهایی تولید را سپری می‌کنند تا برای نمایش در جشنواره فجر آماده شوند. سخنان مدیران این استودیو‌ها نشان از آن دارد که امسال از بی‌نظمی و شلوغی معمول حاکم بر استودیوها در فاصله یکماه مانده به جشنواره خبری نیست و مراحل نهایی تولید فیلم‌ها به آرامی جریان دارد.

استودیو عروج فیلم که در آستانه جشنواره با حضور پرتعداد سینماگران مواجه می‌شود این روزها محل تدوین و صداگذاری سه فیلم است. حمیدرضا علیخانی مدیر فنی و پشتیبانی استودیو در این باره گفت: کار تولید پروژه "صداها" فرزاد موتمن پایان یافته، "عیار 14" پرویز شهبازی مراحل پایانی صداگذاری را سپری می‌کند و "تردید" واروژ کریم‌مسیحی در حال صداگذاری است.

بهرام رادان و مسعود رایگان در نمایی از "زادبوم" ابوالحسن داودی

وی با اشاره به اینکه سیستم‌های صداگذاری و تدوین نسبت به دو سه سال قبل تغییر کرده، تاکید کرد امسال مشکل فنی در انجام کارهای مربوط به امور فنی فیلم‌ها وجود ندارد. 10 فیلم سینمایی هم مرحله قطع نگاتیو و چاپ را در لابراتوار فیلمساز پشت سر گذاشته‌اند.

"عیار 14"، "به کبودی یاس" جواد اردکانی، "اخراجی‌ها 2" مسعود ده‌نمکی، "امشب شب مهتابه" محمدهادی کریمی، "سیم آخر" مهدی کرمپور، "بیست" عبدالرضا کاهانی، "مقلد شیطان" افشین صادقی، "حیران" شالیزه عارفپور،‌ "دوزخ، برزخ، بهشت" بیژن میرباقری و "آناهیتا" عزیزالله حمیدنژاد فیلم‌هایی هستند که بخشی از مراحل فنی آنها در فیلمساز انجام شده است.

دو فیلم مهم جشنواره بیست و هفتم در استودیو بدیع مرحله قطع نگاتیو و تدوین را پشت سر می‌گذارند. حسین شمسی مدیر تولید استودیو در این باره گفت: "وقتی همه خوابیم" بهرام بیضایی در مرحله قطع نگاتیو و "تردید" در مرحله تدوین است. قطع نگاتیو "زادبوم" به تازگی آغاز شده و کار جلوه‌های ویژه "بازی خطرناک" حسن هدایت پایان یافته و فیلم به ما تحویل داده شده است.

کار صداگذاری هفت فیلم نیز در تک فیلم پارس به مدیریت محمود سماکباشی انجام شده است. وی در این باره به مهر گفت: "وقتی همه خوابیم" را حسین ابوالصدق و "پستچی سه بار در نمی‌زند" را فرامرز ابوالصدق صداگذاری می‌کنند و کار صداگذاری "فرزند صبح" نیز در حال انجام است. برای تکمیل کار فیلم جدید بهروز افخمی منتظر پایان دوبله هستیم.

سماکباشی ادامه داد: "نخلستان صابر" به کارگردانی سیامک شایقی، "سوپراستار" تهمینه میلانی، "محافظ" محمدجواد کاسه‌ساز و "یک وجب از آسمان" علی وزیریان فیلم‌هایی هستند که فرامرز ابوالصدق صداگذاری آنها را به پایان رسانده است. امسال در روند انجام کارهای فنی فیلم‌ها مانعی وجود ندارد و فیلم‌ها مسیر طبیعی خود را طی می‌کنند.

در استودیو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز سه فیلم "ماه‌بانو" لیلا میرهادی ، "کلانتری غیر انتفاعی" یدالله صمدی و "پای پیاده" بیژن شکردوست مراحل تدوین و صداگذاری را طی می‌کنند.