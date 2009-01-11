اولین سری فاکتورهای 8 انعقادی تحویل شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، پلاسمای ایرانی توسط شرکت بیودارو که مجهزترین مرکز جمع آوری پلاسما در خاورمیانه است جمع آوری شده و یا همکاری شرکت بیوتست آلمان به فرآورده های دارویی مطمئن همچون فاکتورهای 8 و 9 انعقادی برای بیماران هموفیلی و دیگر داروها برای بیماران تبدیل می شود و از طریق وزارت بهداشت کشورمان و داروخانه های مجاز در دسترس بیماران قرار می گیرد.

فاکتورهای انعقادی جزیی از پروتئینهای پلاسما هستند که به محض بروز خراش یا بریدگی در هر قسمت از بدن سریعا محل خونریزی را با تشکیل یک تور می بندد و خونریزی را متوقف می کند اما در خون بیماران هموفیلی این فاکتورها به حد کافی وجود ندارد و یا درست عمل نمی کند، لذا کوچکترین ضربه به بدن این بیماران منجر به خونریزی شده که به علت عدم انعقاد خون و ادامه خونریزی جان بیمار به خطر می افتد.

این در حالی است که این فاکتورها در خون افراد سالم به مقدار فراوان وجود داشته و اهدای قسمتی از آن به بیماران برای اهدا کننده هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.

همچنین دومین سری ویال های " ایمونوگلوبولین" تولید شده از پلاسمانی ایرانی که شامل 5 هزار و 440 ویال می شود هم اکنون مجوز فروش دریافت کرده و تحویل شرکت پخش هجرت شده است.

داروهای مشتق از پلاسما همچون فاکتورهای 8 و9 انعقادی، ایمونوگلوبولین های پلی والان و هایپرایمون (ضد کزاز، ضدهاری و آنتی.دی ) و آلبومین، داروهای بسیار گرانقیمتی هستند که وزارت بهداشت سالانه دهها میلیون دلار برای خرید آنها هزینه می کند.

با توجه به اینکه پلاسمای مردم ایران از سالمترین پلاسماهای جهان است و سازمان جهانی بهداشت نیز بر این نکته تاکید دارد که مردم هر کشور برای جلوگیری از انتقال بیماریهای غیر بومی به کشور خود باید خون و فرآورده های پلاسمایی مورد نیاز بیمارانشان را تامین کنند، مرکز جمع آوری پلاسمای بیودارو، پلاسمای خون داوطلبان را به روش "پلاسما فرز" با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات و ست یکبار مصرف از خون جدا کرده و پس از فریز جهت تهیه داروهای مشتق از پلاسما به کشور آلمان ارسال می کند.

شرکت بیودارو از بهار 1385 که فعالیت رسمی خود را آغاز کرده تا کنون 16 هزار لیتر پلاسمای هموطنان نوعدوست را جمع آوری و جهت پالایش به شرکت بیوتست آلمان ارسال کرده است.

داروهای تولید شده از 16 هزار لیتر پلاسمای اهدایی شامل 19 هزار و 245 ویال آلبومین، 8 هزار و 200 ویال ایمونوگلوبولین و 3 هزار و 223 ویال فاکتور 8 انعقادی می شود که برای رفع نیاز بیماران در اختیار آنها قرار گرفته است.

روابط عمومی شرکت بیودارو همچنان از هموطنان نوعدوست دعوت می کند تا با اهدای قسمتی از پلاسمای خون خود در تامین داروهای مورد نیاز بیماران مشارکت کنند.