این تهیه‌کننده و کارگردان درباره پروژه جدید خود به خبرنگار مهر گفت: مستند "حماسه‌ها در قاب" در هفت قسمت 40 دقیقه‌ای به سفارش گروه مستند شبکه دو تولید می‌شود و سعی می‌کنیم کار را اوایل بهمن کلید بزنیم. این برنامه به بررسی فیلم‌های سینمایی، فیلم‌های مستند و مجموعه‌ها با موضوع دفاع مقدس می‌پردازد.

باکیده در ادامه افزود: در این برنامه قصد داریم همه آثار جنگی را که در ژانرهای مختلف ساخته شده بررسی کنیم و به فیلم‌های تبلیغاتی جنگی می‌پردازیم. در مستند "حماسه‌ها در قاب" با فیلمسازانی چون رخشان بنی‌اعتماد، بهرام بیضایی، ابراهیم حاتمی‌کیا، جمال شورجه و... در لوکیشن فیلم‌هایی که ساخته‌اند گفتگو می‌کنیم. برنامه گفتگومحور نیست و فضای کار مستندگونه است.