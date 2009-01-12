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۲۳ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۱۴

کشتارگاه های استان مرکزی برای منابع آب تهدید جدی هستند

کشتارگاه های استان مرکزی برای منابع آب تهدید جدی هستند

اراک - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول محیط زیست استان مرکزی گفت: برخی کشتارگاه های موجود استان مرکزی از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و برای منابع آب استان یک کانون تهدید محسوب می شوند.

فریبا ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه از نظر محیط زیست بایستی این کشتارگاه ها تعطیل شود، اظهار داشت: کشتارگاه های دام تصفیه فاضلاب نداشته و شدت آلودگی فاضلاب در آنها بالاست.

وی با اشاره به اینکه این کشتارگاه ها از استانداردهای زیست محیطی فاصله  زیادی دارند، اظهار داشت: پیامدهای این آلودگی در آینده مشخص می شود لذا مسئولان استان از جمله شهرداری باید برای سر و سامان دادن به این کشتارگاه ها و احداث کشتارگاه صنعتی اقدام کنند.

در استان مرکزی 14 کشتارگاه دام سنگین و سبک و 9 کشتارگاه طیور موجود است که از این تعداد دو کشتارگاه به دلیل مشکلات مدیریتی در حال تعطیلی به سر می برد و این در حالیست که در روز 122 گاو و گوساله، 575 گوسفند و بره و 199 بز و بزغاله در این کشتارگاه ها کشتار می شود و طی هشت ماهه سال جاری هشت میلیون و 496 هزار و 292 کیلوگرم گوشت از این دامها بدست آمده است.

فقدان سالن قطعه بندی و بسته بندی گوشت، نامناسب بودن تاسیسات آب رسانی و سیستمهای تامین بخار، تصفیه فاضلاب، کمبود امکانات بهداشت فردی و لباس کار مناسب برای افراد شاغل در کشتارگاه ها از جمله مشکلات کشتارگاه های استان است.

کد مطلب 814467

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