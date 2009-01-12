کمبود کارشناس فیزیوتراپی معضلی برای بیماران لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، کمبود کارشناس فیزیوتراپی در استان لرستان موجب شده است که بیماران و معلولان شهرستان های استان در بیشتر مواقع با صرف هزینه های هنگفت به مرکز استان یا شهرستانهای دارای کلینیک مراجعه کنند.

یکی از مراجعه کنندگان به مرکز فیزیوتراپی خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان با اشاره به اینکه برای انجام مراحل فیزیوتراپی از شهرستان دلفان با صرف هزینه بسیار به خرم آباد آمده است، ادامه می دهد: برخی از بیماران که در خرم آباد جایی برای اسکان ندارند مجبورند که روزهای زیادی را برای درمان رفت و آمد کنند که این امر علاوه بر مخاطرات جانی موجب تحمیل هزینه زیادی بر بیماران می شود.

این شهروند دلفانی با اشاره به اینکه مرکز فیزیوتراپی شهید فیاض بخش دلفان در حال حاضر تعطیل است، خواستار مساعدت مسئولان برای راه اندازی این مرکز شد.

یکی دیگر از شهروندان الشتری نیز در گفتگو با مهر ضمن ابراز نارضایتی از عدم وجود کلینیک فیزیوتراپی در این شهرستان، خاطرنشان کرد: برخی از بیماران الشتری در پرداخت هزینه های گزاف برای رفت و آمد به مرکز استان و دیگر شهرستان ها و یا استفاده از کلینیک های خصوصی ناتوان هستند که این امر موجب می شود که برخی از این بیماران حتی تا پایان عمر خود زمین گیر شده و دیگر توانایی خود را بازنیابند.

تنها کلینیک فیزیوتراپی دلفان تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان دلفان، در اوضاعی که بسیاری از شهرستان های لرستان از کمبود کارشناس فیزیوتراپی رنج می برند تنها کلینیک فیزیوتراپی شهرستان دلفان تعطیل شد تا مشکلی دیگر به خیل مشکلات معلولان نیازمند فیزیوتراپی این شهرستان اضافه شود.

تنها مرکز فیزیوتراپی شهرستان دلفان موسوم به کلینیک فیزیوتراپی شهید فیاض بخش بعد از 10 سال فعالیت مستمر تعطیل شد تا سیل بیماران این شهرستان به دیگر شهرستان های لرستان سرازیر شود.

در این رابطه معاون بهزیستی شهرستان دلفان پاسخگوی سوالات خبرنگار مهر شد و عنوان کرد: کلینیک فیزیوتراپی شهید فیاض بخش شهرستان دلفان نه از لحاظ فضای فعالیت و نه از لحاظ امکانات و تجهیزات با هیچ گونه مشکلی مواجه نیست و تاکنون در این شهرستان فعال بوده است بلکه علت تعطیلی این کلینیک عدم وجود فیزیوتراپ و کارشناس فیزیوتراپی در این مرکز است.

احمد صحرایی با بیان اینکه تاکنون در مدت فعالیت این مرکز بیش از شش فیزیوتراپ به صورت درصدی، ساعتی و پاره وقت در این مرکز فعالیت کرده اند، خاطرنشان کرد: این افراد نیز به دلیل اینکه حقوق آنها جوابگو و به اندازه کافی نبوده همچنین به علت نداشتن وضعیت مشخص کاری انصراف داده یا در جای دیگری مشغول به فعالیت شده اند.

معاون اداره بهزیستی شهرستان دلفان یادآور شد: تنها راه فعال شدن مجدد کلینیک فیزیوتراپی شهرستان دلفان جذب نیروی کارشناسی در این زمینه است و در غیر این صورت کلینیک فیزیوتراپی شهید فیاض بخش شهرستان دلفان تعطیل خواهد ماند.

صحرایی مهم ترین بخش بهزیستی را کلینیک فیزیوتراپی دانست و افزود: بسیاری از افراد تحت پوشش این نهاد حمایتی دارای مشکلات جسمی حرکتی هستند که این امر خود حکایت از ضروری بودن ایجاد مرکز فیزیوتراپی در هر شهرستان دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر 3 هزار و 500 معلول تحت پوشش بهزیستی شهرستان دلفان است که عدم وجود کلینیک فیزیوتراپی مشکلات عدیده ای را برای آنان ایجاد کرده است.

این مسئول با اشاره به اینکه برخی از معلولان تحت پوشش به دلیل فقر مالی از پرداخت هزینه فیزیوتراپی در مراکز خصوصی ناتوان هستند، این امر را موجب زمین گیر شدن برخی از این افراد عنوان کرد.

صحرایی یادآور شد: اگر سازمان بهزیستی خود دارای کلینیک فیزیوتراپی باشد حداقل بیماران تحت پوشش این نهاد را به صورت رایگان درمان کرده و به سایر بیماران نیز تخفیف ارائه خواهد دارد.

شهرستان های ازنا، الشتر و دلفان با کمبود کلینیک فیزیوتراپی مواجه هستند

مدیر کل سازمان بهزیستی استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر در شهرستان خرم آباد گفت: در حال حاضر شهرستان های ازنا، الشتر و دلفان با کمبود کلینیک فیزیوتراپی مواجه هستند.

علی روشنایی یادآور شد: هم اکنون در استان لرستان ٦ کلینیک فیزیوتراپی در شهرستانهای پلدختر، بروجرد، الیگودرز، خرم آباد، دورود و کوهدشت فعال است.

وی با بیان اینکه در شهرستان نورآباد کلینیک فیزیوتراپی مجهز بوده ولی به دلیل کمبود کارشناس این کلینیک تعطیل است، عنوان کرد: اگر از لحاظ کارشناس فیزیوتراپی تامین شویم کلینیک های فیزیوتراپی این شهرستانها راه اندازی خواهد شد.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان لرستان همچنین با تاکید بر اینکه به کارگیری نیرو تنها در قالب مجوزهای برنامه چهارم توسعه در این سازمان مقدور است، یادآور شد: ما نیازمندی های خود را به دفتر نیروی انسانی اعلام کرده ایم تا در قالب مجوزهای سالانه، مشکل کمبود کارشناس فیزیوتراپی در لرستان رفع شود.

روشنایی با بیان اینکه قول هایی برای رفع مشکل کمبود کارشناس فیزیوتراپی داده شده است، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر سیاست سازمان بهزیستی در راستای سیاست های دولت به سمت کوچک سازی تشکیلات و کاهش سهم تصدی گری دولت در این بخش است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان بهزیستی به دنبال محول کردن برخی از وظایف خود به بخش خصوصی است، ادامه داد: برای رفع مشکل مراکز فیزیوتراپی در لرستان تدابیری اندیشیده شده تا از طریق دادن خدمات به بخش خصوصی اهداف این سازمان محقق شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با تامین کارشناس تا پایان سال جاری مشکل کمبود مراکز فیزیوتراپی در لرستان رفع شود.