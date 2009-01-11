انجمن نویسندگان کودک کشتار کودکان غزه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این بیانیه با جمله "صلح و دوستی برای کودکان جهان" آغاز میشود و در ادامه آمده است : قرار است کسانی برای کودکان سراسر دنیا بنویسند؛ هر کس به زبانی و فرهنگی تا آنگاه کودکان با ذهنی سرشار از خیال این نوشتهها را بخوانند و آن را از صافی زیباییها عبور دهند تا مزه شیرینترین قصهها را در کام خود احساس کنند. قرار است کسانی برای کودکان سراسر دنیا بنویسند؛ هر کس به زبانی و فرهنگی تا آنگاه کودکان از هر چیزی با نشانههای خاص خود یاد کنند. کوههای بلند را نشانه آزادی و ایستادگی، جنگلهای سبز را نشانه خوشبختی، دریاهای آبی را نشانهی وحدت و همبستگی و کبوتران سپید را نشانه صلح بدانند.
این بیانیه میافزاید : قرار است کسانی برای کودکان سراسر دنیا بنویسند؛ هر کس به زبانی و فرهنگی تا آن گاه کودکان با خواندن کتابهایشان به دنیای بزرگترها راه پیدا کنند، آخر مگر نه این است که بیشتر آنان در ایام خردسالی پا در کفش بزرگترها میکنند تا شاید زودتر به جمع بزرگسالان راه پیدا کنند. قرار است آنان که برای کودکان مینویسند، همیشه به یاد مخاطبانشان باشند، چون این جماعت از نویسندگان میدانند که متنهای آنان با مخاطب است که جان میگیرد و به پرواز در میآید؛ و تفاوت نمیکند که این کودک به کدامین قوم و سرزمین وابسته باشد، چون پیمان نانوشتهای در میان تمامی کودکان دنیا وجود دارد که آنان هیچ مرزی را به رسمیت نمیشناسند وهمه دنیا را متعلق به خود میدانند.
در ادامه بیانیه انجمن نویسندگان کودک و نوجوان آمده است: اما قرار نیست آنان که برای کودکان مینویسند، بیانیه سیاسی صادر کنند چون مخاطبان آنان در مناسبات قدرت هیچیک از حکومتهای دنیا سهمی ندارند و کودکان نیز از این بیانیهها و سخنرانیها چیزی را با جان و دل احساس نمیکنند، چون قرار است آنان تا زمانی که کودکاند فقط قصههای قشنگ و رنگارنگ بخوانند و چه تلخ است این پرسش و صدها پرسش از این جنس که چرا کودکان باید تاوان زیاده خواهیها و تجاوزگریهای بزرگترها را بدهند و تلختر از آن این پاسخ که "چون دستی در مناسبات قدرت ندارند".
نویسندگان این بیانیه همچنین نوشتهاند: اکنون غزه در میان آتش و خون روز و شب را سپری میکند و اشغالگران بدون بیم از هرگونه واکنش بینالمللی به نقض قوانین بینالمللی از جمله نقض پیماننامه حقوق کودکان میپردازند چنان که مدتی پیش عراق و لبنان و افغانستان و بوسنی چنین بودند و چون قرار است آنان که برای کودکان مینویسند، همیشه به یاد مخاطبانشان باشند، از آنانی که دستی در جنگ و صلح دارند، میپرسند اکنون کودک فلسطینی به کدامین گناه کشته میشود؟ و با آنکه میدانیم شاید کودک فلسطینی هیچگاه این متن را نبیند و نخواند، اما باور داریم که احساس ما از تمامی مرزهای قراردادی عبور میکند تا شاید در جلد کبوتران سپیدی که فوج فوج دل آسمان را میشکافند، نگاه آنان را به ژرفای آسمان آبی جلب کند تا باورکنند که در روزهای نه چندان دور قرار است به جای آتش دشمنی از آسمان باران عشق و دوستی ببارد.
بیانیه فوق میافزاید: انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ایران به عنوان نهادی مدنی مطابق با مشی روشن و منش انسان دوستانه و صلح طلبانه خود از همه نهادهای مدنی ایران و همهی مسئولان و نهادهای رسمی و سازمانهای بینالمللی میخواهد با اتخاذ تدابیر فوری به این تجاوز فاجعه آفرین که بیش از همه کودکان را آماج کینه توزیهای خود قرار داده است، پایان دهند. انجمن فراخوانی درازمدت را برای برپایی جهانی به دور از جنگ و خشونت با عنوان "صلح و دوستی برای کودکان جهان" اعلام میدارد و امیدوار است با تلاشی پیگیر بتواند با یاری همگان نقشی مؤثر را در روند تاریخی بر قراری امنیت و آرامش برای کودکان ایفا کند.
بیانیه انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در پایان آورده است: بیایید همه با هم به یاری کودکان جنگ زده بشتابیم و بذر صلح و دانه مهر بکاریم تا خرمن مهربانی، صلح و دوستی درو کنیم.
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