تغذیه مدارس باید از یک نظارت کامل برخوردار شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عزیزی پیش از ظهر امروز در شورای آموزش و پرورش شهرستان شیراز تصریح کرد: در این راستا بوفه های مدارس نیز باید با شکل مرتب و منظم و در خور شان واحدهای آموزشی برای ارائه خدمات به دانش آموزان در مدارس بهینه سازی و مهیا شود.

وی با تاکید بر اینکه در کنار تقویت بنیه علمی و آموزشی باید نیازهای جسمی دانش آموزان هم برآورده شود، عنوان کرد: به نظر می رسد نظام تغذیه دانش آموزان در مدارس، نظام منظمی نیست و بیشتر متکی به سلیقه بوده در حالیکه تامین نیاز جسمی دانش آموزان باید به عنوان یک اصل دنبال شود.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان شیراز با تصریح اینکه در این خصوص می توان از توان شرکتهای مرتبط استفاده کرد، گفت: در حوزه بوفه های مدارس و تغذیه های دانش آموزی باید بخش خصوصی را وارد عرصه کرد تا از نظر بهداشتی سلامت دانش آموزان در حد مطلوبی تامین شود.

عزیزی با بیان اینکه برای این امر مدارس باید زمینه ها و شرایط لازم را فراهم کنند، افزود: در مدارس شیراز باید یک سیستم تغذیه خوب و مناسب با قیمت مصوب و مطلوب داشته باشیم زیرا با این مکانیزم منظم، رفتارهای تبعیضی از بین می رود ضن اینکه اگر به سمت یک شکل شدن برویم رقابت دانش آموزان را نیز فقط در حوزه های درسی جهت داده ایم.

وی خاطرنشان کرد: نواحی آموزش و پرورش با همکاری شبکه بهداشت باید نهایت تلاش خود را برای تهیه و توزیع اقلام خوراکی استاندارد و سالم متناسب با توان خانواده ها و اقشار مردم متمرکز کنند.

فرماندار شهرستان شیراز در ادامه از روسای نواحی آموزش و پرورش شیراز خواست در این راستا نیاز خود را در مورد تعداد بوفه ها در مدارس و مشکلات خود مطرح و حل کنند.

برخی پوششها در مدارس شایسته نیست

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت حجاب در مدارس نیز اظهار داشت: برخی پوششها در مدارس شایسته نظام و مملکت اسلامی نیست و در این خصوص باید با همکاری امور بانوان شهرستان شیراز و نواحی مختلف آموزش و پرورش اقدامات لازم صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در این راستا مقرر شد با همکاری امور بانوان شهرستان و نواحی مختلف آموزش و پرورش برای بررسی وضعیت پوشش و فرم لباس در مدارس نسبت به بازدید از مدارس و نظر سنجی از نحوه اجرای طرح پوشش مدارس به نحو مقتضی اقدام شود.