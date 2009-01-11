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۲۲ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۵۷

در غرب استان تهران؛

4500 جلد کتاب دفاع مقدس به مراکز فرهنگی اهدا شد

4500 جلد کتاب دفاع مقدس به مراکز فرهنگی اهدا شد

کرج - خبرگزاری مهر: اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران از ابتدای سال جاری تا کنون، بیش از چهار هزار و 500 جلد کتاب با موضوعات مختلف دفاع مقدس به مراکز فرهنگی این منطقه اهدا کرده است.

مسئول کتابخانه تخصصی دفاع مقدس حفظ آثار غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: این میزان کتاب در دو نوبت شش ماهه اول و شش ماهه دوم سال به مراکز فرهنگی از قبیل فرهنگسراها و کتابخانه های غرب استان تهران اهدا شده و در آینده نیز کتابهای جدید دیگری اهدا خواهد شد.

ابراهیم رجوانی در خصوص وضعیت اشتیاق به مطالعه کتب مربوط به دفاع مقدس در غرب استان تهران ادامه داد: مشتاقان مطالعه کتب مربوط به دفاع مقدس در غرب استان تهران و شهرستان کرج، روز به روز در حال افزایش است که این امر، بسیار امیدوارکننده است.

وی افزود: به دنبال افزایش این اشتیاق، استقبال طبقات مختلف جامعه از قبیل دانشجو، کارمند و دانش آموز از کتابهای مرتبط با دفاع مقدس افزایش چشمگیری دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: به دلیل افزایش اشتیاق و استقبال یادشده، ما نیز وظیفه خود می دانیم آخرین کتابهای مرتبط با دفاع مقدس را در اختیار مشتاقان و محققان قرار دهیم که اهدای چهار هزار و 500 جلد کتاب به مراکز فرهنگی غرب استان در راستای این امر انجام شده است.

کد مطلب 814523

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