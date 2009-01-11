4500 جلد کتاب دفاع مقدس به مراکز فرهنگی اهدا شد

مسئول کتابخانه تخصصی دفاع مقدس حفظ آثار غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: این میزان کتاب در دو نوبت شش ماهه اول و شش ماهه دوم سال به مراکز فرهنگی از قبیل فرهنگسراها و کتابخانه های غرب استان تهران اهدا شده و در آینده نیز کتابهای جدید دیگری اهدا خواهد شد.

ابراهیم رجوانی در خصوص وضعیت اشتیاق به مطالعه کتب مربوط به دفاع مقدس در غرب استان تهران ادامه داد: مشتاقان مطالعه کتب مربوط به دفاع مقدس در غرب استان تهران و شهرستان کرج، روز به روز در حال افزایش است که این امر، بسیار امیدوارکننده است.

وی افزود: به دنبال افزایش این اشتیاق، استقبال طبقات مختلف جامعه از قبیل دانشجو، کارمند و دانش آموز از کتابهای مرتبط با دفاع مقدس افزایش چشمگیری دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: به دلیل افزایش اشتیاق و استقبال یادشده، ما نیز وظیفه خود می دانیم آخرین کتابهای مرتبط با دفاع مقدس را در اختیار مشتاقان و محققان قرار دهیم که اهدای چهار هزار و 500 جلد کتاب به مراکز فرهنگی غرب استان در راستای این امر انجام شده است.