تشكيل فراكسيون وفاق و كارآمدي سوال برانگيز است

حميد رضا كاتوزيان در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، افزود: مجموعه فراكسيون وفاق و كارآمدي اگر فراكسيون سياسي است بايد خط و مرزهاي سياسي خود را با مجموعه اكثريت مجلس معين كند .



كاتوزيان با اشاره به اينكه از ابتدا با تعريف تشكلي با عنوان فراكسيون مخالف بودم، خاطرنشان كرد: وقتي از فراكسيون صحبت مي شود بايد وجه تمايز آن با مجموعه كل مجلس مشخص باشد، پيش از اين كه در مجلس ششم گفته مي شد فراكسيون اقليت و اكثريت، وجه تمايز آنان، اختلاف فكري همه در حوزه فكر و هم در حوزه عمل به طور شفاف اعلام شده بود .



وي تاكيد كرد: ما بايد وجه تمايز مشخصي را عنوان كنيم تا بتوانيم بگوييم فراكسيون هستيم، زماني مي توان اين مساله را به طور روشن بيان كرد كه اين وجه تمايزها به طور شفاف بيان شود.



عضو ائتلاف آبادگران در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: مجموعه اي كه به نام وفاق و كارآمدي مطرح شده است، وجه تمايز خود با مجموعه اكثريت مجلس را تشخيص نداده اند و لازم است ابتدا ببينند با كل مجلس چه تفاوتي دارند كه به واسطه آن خود را فراكسيون بنامند.



وي گفت: گاهي گفته مي شود اختلافات تاكتيكي داريم، اما هيچ كجاي دنيا به خاطر اختلافات تاكتيكي فراكسيون ايجاد نمي شود، فراكسيون براي اختلاف در اهداف، برنامه و عقايد است .



كاتوزيان افزود: گاهي نيز ممكن است قدرت طلبي ها و سهم خواهي ها فراكسيون ها را تشكيل دهند كه البته تاكنون اين احساس درباره مجموعه فراكسيون وفاق و كارآمدي نبوده كه اميدواريم در آينده نيز نباشد .



وي با اشاره به اينكه از ابتدا قرار بوده مجلس هفتم مجلسي باشد كه در جهت افزايش كارآمدي ها عمل كند، اظهار داشت : مجلس هفتم بايد در پاسخ به مطالبات واقعي مردم اقدام كند، اگر كسي دنبال اين باشد كه براي خود تشكيلاتي راه بياندازد و اقدام به سهم خواهي كند، اين اقدام درخلاف جهت اهداف رهبري و انقلاب است و هر كس اين گونه برخورد كند در مرز خيانت قرار گرفته است.



منتخب مردم تهران در مجلس هفتم ادامه داد : گاهي هم ممكن است افراد و جريان هايي از خارج از مجلس دنبال اين باشند كه خطوطي را براي منافع خود در مجلس تعريف كنند كه بايد نمايندگان مجلس هفتم دقت كنند تا كارگزار هيچ جريان و گروه سياسي بيرون مجلس نباشند زيرا ممكن است سهم خواهي در بيرون از مجلس باشد و اينها به عنوان ابزار مورد بهره برداري جريان هاي قدرت طلب در بيرون مجلس باشند.

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