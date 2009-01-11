اختصاص دو هزار میلیارد ریال اعتبار به بنگاه های زودبازده در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رامین اسدی ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: مبلغ دو هزار و 110 میلیارد ریال اعتبار برای طرح بنگاه های زودبازده استان کردستان در سال جاری اختصاص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: این مبلغ اعتبار به بانکهای استان ابلاغ نیز شده و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کمیته بررسی طرح های بنگاه های زودبازده کردستان قرار است به واحدهای نیمه تمام و طرح های که قرار داد آنها با بانک های عامل منعقد شده پداخت شود.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان کردستان بیان داشت: مبلغ 900 میلیارد ریال از این اعتبار برای واحدهای نیمه تمام و طرح های معرفی شده به بانک های عامل استان هزینه خواهد شد.

اسدی خاطرنشان کرد: اولویت اول در پرداخت این تسهیلات به طرح های است که پیشرفت فیزیکی آنها بالای 40 درصد باشد و در ادامه به دیگر طرح های مصوب نیز تسهیلات مورد نیاز پرداخت خواهد شد.

وی گفت: از این محل نیز قرار است تعداد یک هزار دستگاه تراکتور از شرکت تراکتروسازی کردستان با استفاده از تسهیلات بنگاه های زوبازده خریداری شود که سهم آورده کشاورزان برای این بخش از 10 تا 20 درصد برآورد شده است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان کردستان خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت طرح ساماندهی و تهیه سامانه الکترونیکی بنگاه های زودبازده با همکاری تمامی دستگاه های اجرای و بانک های عامل استان تهیه شده است.

اسدی عنوان کرد: با توجه به اطلاعات جمع آوری شده این سامانه قادر است که اطلاعات ریز و تخصصی تمامی بنگاه های زودبازده اجرا شده در استان را در اختیار مخاطبان قرار داده و در برنامه ریزی های آینده نیز مثمر ثمر خواهد بود.

وی در پایان این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح بنگاه های زودبازده در استان کردستان را ارائه کرد.