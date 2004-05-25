طلاي ميز يك براي احسان قائم مقامي

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين مسابقات ده تيم ازكشورهاي مصر، يمن، امارات، عراق، سودان، ليبي، فلسطين واردن حضور داشتند كه در پايان تيم الدخان مصربا كسب 5/31 امتياز به مقام قهرماني رسيد و تيم شعله يمن كه از وجود احسان قائم مقامي سود مي برد ، با 5/27 امتياز به مقام دوم رسيد و تيم المحافظ سوريه هم با 22 امتيازسوم شد.

گفتني است: دراين رقابتها هر تيم مي توانست ازوجود يك بازيكن غيرعرب درتركيب تيمي خود استفاده كند. ضمن آنكه اين براي اولين باري است كه تيم شطرنج يمن به چنين موفقيتي دست مي يابد وبه همين مناسب وزيرورزش يمن مراسم باشكوهي جهت قدرداني ازتيم شعله اين كشوربرگزاركرد.