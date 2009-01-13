وضعیت دانش آموزان کلاس اولی پیش بینی کننده آینده روحی آنهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی"مدیکال نیوز تودی" بررسیها نشان می دهد چنانچه دانش آموزان کلاس اولی در تحصیل ضعیف باشند در دوران نوجوانی و دوره راهنمایی و دبیرستان بیشتر در معرض افسردگی قرار خواهند داشت.

نتایج جدیدترین تحقیقات حاکی از آن است که ضعف درسی در پایه اول موجب تضعیف اعتماد به نفس و خود کم بینی در دانش آموزان شده و آنها را مستعد افسردگی در مراحل بعدی دوران تحصیلشان می کند.

کارشناسان معتقدند ضعف تحصیلی می تواند فقط در یک یا دو درس وجود داشته باشد اما نتیجه روحی آن برای دانش آموز به شدت مخرب خواهد بود.

دانش آموزانی که در درس ریاضی ضعیف هستند به همان اندازه مستعد آسیب خواهند بود که دانش آموزانی که در روخوانی ضعیف هستند.

محققان معتقدند جنسیت تاثیر چندانی در این میان ندارد زیرا بررسیهای انجام شده بر روی 474 پسر و دختر در کلاس اول دبستان و علائم ناشی از اختلالات افکار و نگرش انها به زندگی در سالهای بعد تقریباً مشابه بوده است.

دانش آموزان یکی از راههای ابراز وجود خود را موفقیتهای تحصیلی می دانند و دانش آموزان ضعیف احساس می کنند چیزی برای عرضه ندارند و همین امر زمینه ساز مشکلات روحی انها در آینده خواهد شد.