برگزاری همایشهای گردشگری مذهبی در تقویت این صنعت موثر است

مسعود مجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: برای رفع موانع موجود در مسیر ورود گردشگر و به خصوص در حوزه گردشگری مذهبی، نیازمند برگزاری سمینارهایی با حضور دستگاهها و سازمانهای مرتبط در این حوزه هستیم.

مدیر سازمان حج و زیارت خراسان رضوی با بیان اینکه در ورود و خروج زائران،21 نهاد از جمله پایانه خارجی پرواز و پلیس فرودگاه همکاری دارند، افزود: البته به آن میزان که برای خروج زائران سرمایه گذاری کرده ایم در مقابل بسترهای لازم برای ورود آنها فراهم نشده و امکانات موجود در شان زائران خارجی نیست.

مجردی یادآور شد: متاسفانه در هیچ یک از شهرهای زائر پذیر کشور به لحاظ نوسانات ارزی و مشکلات عدیده داخلی بسترهای لازم برای دفاتر داخلی جهت ورود زائران فراهم نیست.

وی تصریح کرد: به همان میزان که ما انتظار امکانات لازم برای زائرانمان را در کشورهای دیگر داریم آنها نیز در مقابل چنین انتظاراتی از ما دارند.

مجردی از سه کشور عربستان، سوریه و عراق به عنوان کشورهای هدف زائران ایرانی نام برد و گفت: در مقابل متقاضی ورود از کشور عراق به ایران بسیار زیاد است اما بدلیل فقدان سازگاری قوانین موجود موانعی ایجاد کرده که باید در همایش های تخصصی مورد بررسی قرار گیرند.

وی در بخش دیگری بر لزوم تخصصی شدن تورهای مسافرتی تاکید کرد و گفت: تحقق این مسئله در تقویت و توسعه گردشگری بسیار موثر خواهد بود.