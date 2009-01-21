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۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۴۲

یک نفس تا بهار

یک نفس تا بهار

کتاب "یک نفس تا بهار" نوشته داوود امیریان از سوی نشر توسعه کتاب ایران (تکا) در 296 صفحه منتشر شد.

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب : عنوان مجموعه ‌داستان "یک نفس تا بهار" برگرفته از یکی از داستانهای این کتاب است و در ادامه آن داستانهای آخرین نبرد، یک آسمان منور، میهمان ناشناس، بعد از غبار و جشن پتو آمده است.

بلندترین داستان این کتاب در عین حال نخستین داستان آن نیز هست که با عنوان "یک نفس تا بهار" 128 صفحه کتاب را دربرگرفته و کوتاهترین آنها داستان 4 صفحه‌ای جشن پتوست که در پایان کتاب جا گرفته است.

امیریان فعالیت نویسندگى خود را با نوشتن خاطراتش از جبهه آغاز کرد و در حال حاضر در چند حوزه خاطره نویسى، ادبیات کودک و نوجوان، رمان، طنز، زندگینامه داستانى شهدا و فیلمنامه‌نویسى فعالیت می‌کند.

تا کنون 26 عنوان کتاب منتشر شده در کارنامه امیریان وجود دارد که فرزندان ایرانیم، رفاقت به سبک تانک و دوستان خداحافظى نمى‌کنند، داستان بهنام ، داستان مریم، تولد یک پروانه و جام جهانى در جوادیه از جمله معروفترین آنهاست.

کتاب "یک نفس تا بهار" در شمارگان 3000 نسخه منتشر شده است.

کد مطلب 814653

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