قضات مشهدی به مدارس اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بجستان، محمود ذوقی ظهر امروز در جمع قضات شهرستان بجستان افزود: مسئله بهداشت قضایی که توسط حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی مطرح شده یک ایده نو و سیاست موثر در کاهش بروز جرم در جامعه است و در راستای اجرای سیاست بهداشت قضایی تاکنون در دادگستری به ویژه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اقدامات خوبی صورت گرفته است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه بهداشت قضایی اولویت کاری دادگستری استان است، گفت: شناسایی نقاط حادثه خیز و جرم خیز یکی از اقدامات موثر در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ بهداشت قضایی است.

وی افزود: در اجرای همین سیاست، مدتی است که دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای اولین بار در کشور اقدام به اعزام قضات به مدارس در مناطق مختلف شهری کرده است و در این بازیدها قضات ضمن ارائه آموزشهای حقوقی عمومی در جلسات پرسش و پاسخ به سوالات دانش آموزان پاسخ می دهند که اثرات مطلوبی نیز به همراه داشته است.

محمود ذوقی خاطر نشان کرد: بهداشت قضایی رویکردی پیشگیرانه به وقوع جرایم دارد و در واقع ایجاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم در دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور نیز در همین قالب قابل بررسی است که تاکنون نیز نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است.

وی خاطر نشان کرد: توجه به بهداشت قضایی در سطوح مختلف فردی و اجتماعی قطعا می تواند جامعه را از ابتلا به مشکلات گوناگون و بروز جرایم محافظت کند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: توجه ویژه به آموزش و اطلاع رسانی یکی از مهمترین مولفه های موفقیت سیاست بهداشت قضایی است و هر قدر در زمینه اطلاع رسانی با رویکرد آموزش در زمینه های مختلف تلاش کنیم شاهد کاهش بروز جرم و ناهنجاری در جامعه خواهیم بود.