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۲۲ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۲۰

برای اولین بار در کشور؛

قضات مشهدی به مدارس اعزام شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به مسئله بهداشت قضایی گفت: در همین راستا مدتی است که دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای اولین بار در کشور اقدام به اعزام قضات به مدارس در مناطق مختلف شهری کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بجستان، محمود ذوقی ظهر امروز در جمع قضات شهرستان بجستان افزود: مسئله بهداشت قضایی که توسط حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی مطرح شده یک ایده نو و سیاست موثر در کاهش بروز جرم در جامعه است و در راستای اجرای سیاست بهداشت قضایی تاکنون در دادگستری به ویژه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اقدامات خوبی صورت گرفته است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه بهداشت قضایی اولویت کاری دادگستری استان است، گفت: شناسایی نقاط حادثه خیز و جرم خیز یکی از اقدامات موثر در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ بهداشت قضایی است.

وی افزود: در اجرای همین سیاست، مدتی است که دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای اولین بار در کشور اقدام به اعزام قضات به مدارس در مناطق مختلف شهری کرده است و در این بازیدها قضات ضمن ارائه آموزشهای حقوقی عمومی در جلسات پرسش و پاسخ به سوالات دانش آموزان پاسخ می دهند که اثرات مطلوبی نیز به همراه داشته است.

محمود ذوقی خاطر نشان کرد: بهداشت قضایی رویکردی پیشگیرانه به وقوع جرایم دارد و در واقع ایجاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم در دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور نیز در همین قالب قابل بررسی است که تاکنون نیز نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است.

وی خاطر نشان کرد: توجه به بهداشت قضایی در سطوح مختلف فردی و اجتماعی قطعا می تواند جامعه را از ابتلا به مشکلات گوناگون و بروز جرایم محافظت کند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: توجه ویژه به آموزش و اطلاع رسانی یکی از مهمترین مولفه های موفقیت سیاست بهداشت قضایی است و هر قدر در زمینه اطلاع رسانی با رویکرد آموزش در زمینه های مختلف تلاش کنیم شاهد کاهش بروز جرم و ناهنجاری در جامعه خواهیم بود.

کد مطلب 814657

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