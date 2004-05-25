سرانه هر شهروند تهراني از اعتبارات محيط زيست ؛ فقط100 تومان

محمد حسن پيراسته در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اعلام اين مطلب افزود: بودجه امسال اداره محيط زيست استان تهران در دو بخش عمراني و جاري 5/1 ميليارد تومان مي باشد .

وي اظهار داشت: در سال جاري بيشترين تمر كز بودجه اي و برنامه ها بر روي تشديد پايش هاي زيست محيطي و مديريت مناطق تحت حفاظت طبيعي است.

به گفته وي اداره محيط زيست استان تهران در نظر دارد در سال جاري با ايجاد گشت هاي زيست محيطي در تمام شهرستان هاي استان تهران نظارت بيشتري بر فعاليت و ميزان توليد آلاينده ها از سوي صنايع ، واحد هاي خدماتي و طرح هاي عمراني به وسيله پايش هاي مداوم داشته باشد تا در صورت ايجاد آلودگي، واحد هاي آلاينده سريعا تعطيل شوند.

وي گسترش و ايجاد گشت هاي ويژه در تمام شهرهاي استان را از ديگر برنامه هاي اين اداره در سال جاري برشمرد و تصريح كرد: براي انجام پايش مداوم و نظارت دقيق بر فعاليت تمام واحد هاي صنعتي و خدماتي به راه اندازي 31 واحد گشت ويژه زيست محيطي مجهز به تمام امكانات اعم از بي سيم، وسايل آزمايشگاهي و اطفاي حريق با صرف 5/1 ميليارد تومان بودجه نيازاست، لذا با توجه به محدوديت مالي اين اقدام بايد در طول چند سال صورت بگيرد.

وي در خاتمه اظهار داشت: در حال حاضر فقط سه واحد گشت ويژه متعلق به شهر تهران كار پالايش و نظارت در كل استان را انجام مي دهند در حاليكه فقط براي خود شهر تهران به 15 واحد از اين گشت ها نياز است.