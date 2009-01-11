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۲۲ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۲۳

جام حذفی باشگاه‌های کشور/

صعود ملوان، پاس همدان و صبای قم به مرحله یک هشتم نهایی

صعود ملوان، پاس همدان و صبای قم به مرحله یک هشتم نهایی

مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور با پیروزی تیم های ملوان، پاس همدان و صبای قم پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری 3 دیدار آغاز شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر بدست آمد:

* شهرداری یاسوج  صفر - پاس همدان 3
گل ها: محمد غلامی(21 و 70)، جواد شیرزاد(76) برای پاس همدان

* ملوان بندرانزلی 2 - سپاهان نوین یک
گل ها: محمد حیدری(29) و هادی عزیزی(45) برای ملوان - احسان عبدالهی(54) برای سپاهان نوین

* شهرداری تبریز صفر- صبای قم یک

در ادامه مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز دیدار زیر برگزار می شود:
* پیام مشهد - پیام شهدای کلارآباد

ضمن اینکه دیدار تیم های فوتبال برق شیراز و نساجی مازندران به علت تعلیق فعالیت های باشگاه نساجی به زمان دیگری موکول شد.

کد مطلب 814663

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