صعود ملوان، پاس همدان و صبای قم به مرحله یک هشتم نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری 3 دیدار آغاز شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر بدست آمد:
* شهرداری یاسوج صفر - پاس همدان 3
گل ها: محمد غلامی(21 و 70)، جواد شیرزاد(76) برای پاس همدان
* ملوان بندرانزلی 2 - سپاهان نوین یک
گل ها: محمد حیدری(29) و هادی عزیزی(45) برای ملوان - احسان عبدالهی(54) برای سپاهان نوین
* شهرداری تبریز صفر- صبای قم یک
در ادامه مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور امروز دیدار زیر برگزار می شود:
* پیام مشهد - پیام شهدای کلارآباد
ضمن اینکه دیدار تیم های فوتبال برق شیراز و نساجی مازندران به علت تعلیق فعالیت های باشگاه نساجی به زمان دیگری موکول شد.
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