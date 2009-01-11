صعود ملوان، پاس همدان و صبای قم به مرحله یک هشتم نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری 3 دیدار آغاز شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر بدست آمد:

* شهرداری یاسوج صفر - پاس همدان 3

گل ها: محمد غلامی(21 و 70)، جواد شیرزاد(76) برای پاس همدان

* ملوان بندرانزلی 2 - سپاهان نوین یک

گل ها: محمد حیدری(29) و هادی عزیزی(45) برای ملوان - احسان عبدالهی(54) برای سپاهان نوین

* شهرداری تبریز صفر- صبای قم یک

در ادامه مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز دیدار زیر برگزار می شود:

* پیام مشهد - پیام شهدای کلارآباد

ضمن اینکه دیدار تیم های فوتبال برق شیراز و نساجی مازندران به علت تعلیق فعالیت های باشگاه نساجی به زمان دیگری موکول شد.

