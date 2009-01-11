درخواست زرداری از کشورها برای کاهش تنشها میان هند و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیشن، "آصف علی زرداری" که در جلسه میهمانی با سفیران کشورهای خارجی در اسلام آباد سخن می گفت در ادامه افزود : جامعه بین الملل باید وارد چالشهایی شود که پاکستان در مرزهای شرقی و غربی خود با آن مواجه است.

رئیس جمهور پاکستان در ادامه افزود : کشورهای جهان باید از طریق دیپلماسی فعال در جهت کاهش تنشهای میان اسلام آباد و دهلی نو تلاش کنند.

تنش میان هند و پاکستان از چندین سال قبل وجود داشت اما حادثه تروریستی ماه نوامبر 2008 موجب شد تا این تنشها به بالاترین حد خود برسد به نحوی که حتی برای مدتی کارشناسان احتمال درگیری نطامی دو کشور را دور از ذهن نمی دانست و این از آن رو بود که اسلام آباد، دهلی نو را عامل این حادثه می داند.

درحادثه تروریستی 26 نوامبر در بمبئی هند 170 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند و پس از آنکه اعلام شد افرادی از گروه شبه نظامی لشگر طیبه عامل حوادث بمبئی بوده اند، پاکستان در حمله به پایگاه این گروه شیه نظامی در کشمیر، چند نفر از آنها را بازداشت کرد اما اعلام نمود که افراد بازداشت شده را در اختیار هند نمی گذارد.

دهلی نو پس از آن چند بار از پاکستان خواست تا مظنونین را در اختیار دهلی نو قرار دهد اما اسلام آباد با این درخواستها مخالفت کرد.

