تعداد پرستاران فعال به ازای هر تخت افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غضنفر میرزابیگی روز یکشنبه در همایش جامعه پرستاری استان زنجان لزوم توسعه فعالیتهای پرستاری در کشور افزود: در حال حاضر به ازای هر تخت بیمارستانی 9 دهم پرستار درکشور فعال است.

وی همچنین تعداد شمار پرستاران کشور را 140 هزار نفر عنوان کرد و ادامه داد: از100 هزار پرستار فعال 80 هزار نفر به صورت داوطلبانه عضو سازمان نظام پرستاری کشور هستند.

میرزا بیگی با اشاره به فعالیتهای مثمرثمر سازمان نظام پرستاری از شش سال گذشته تاکنون، ادامه داد: قبل ازموجودیت این سازمان به ازای هر تخت بیمارستانی پنج دهم پرستار در کشور شاغل بود.

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور با عنوان اینکه 85 تا 90 درصد پرستاران را زنان تشکیل می دهند، افزود: این امر اجرای طرح جنسیتی در بیمارستانها را با مشکل مواجه کرده است.

میرزابیگی، رسیدگی سریع به شکایات احتمالی و جلوگیری از اطاله دادرسی، همراهی کردن پرستاران برای دفاع از خود توسط وکیل سازمان نظام پرستاری، ودیعه گذاری و پرداخت دیه توسط این سازمان تا زمان پرداخت آن از سوی شرکتهای بیمه گر و ایجاد امنیت و آرامش شغلی برای پرستاران را از مزایای بیمه مسئولیت مدنی عنوان کرد.

وی با تاکید بر لزوم تحقق شعار امسال سازمان نظام پرستاری مبنی بر " پرستارعالم، سازمان فراگیر و جامعه سالم"، تعرفه گذاری عادلانه خدمات پرستاری، تعریف استانداردهای قابل اجرا در به کارگیری پرستاران، پیگیری تحقق لایحه مدیریت خدمات کشوری در بخش پرستاری، اصلاح ساختار مدیریتی پرستاری در سیستم تامین اجتماعی و بخش خصوصی، تعدیل و تعریف استاندارد ساعت کار ویژه حرفه پرستاری را از جمله مطالبات در دست پیگیری این سازمان دانست.