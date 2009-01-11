گفتگوی تلفنی متکی با یانگ جیه چی وزیر امور خارجه چین

به گزارش خبرگزاری مهر، متکی در این تماس تلفنی با اعلام اینکه حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به غزه موجب کشته و زخمی شدن تعداد قابل توجهی از مردم عادی، زنان و کودکان بی دفاع شده است با اشاره به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل و ابراز تاسف از اینکه این قطعنامه اقدام رژیم صهیونیستی را محکوم نکرده و آن را به پرداخت غرامت وادار نساخته است، اظهار امیدواری نمود که قطعنامه صادره با همکاری چین هر چه زودتر عملیاتی شده و حملات و درگیری ها متوقف گردد.

وزیر امورخارجه کشورمان دیدگاه جمهوری اسلامی ایران و چین در قبال تحولات منطقه را در بسیاری از موضوعات مشترک خواند و افزود: رژیم صهیونیستی که در لبنان خسارات زیادی به بار آورده بود در غزه نیز به همان شکل عمل کرده است. ما فکر می کنیم چین می تواند با بازسازی غزه بخشی از دردهای مردم غزه را التیام بخشد.

متکی در این گفتگو روابط دو کشور ایران و چین را دوستانه و برخوردار از رشد مناسب توصیف کرد و سال 2009 را سال تلاش های بیشتر برای تعمیق روابط و گسترش جامع آن اعلام نمود.

یانگ جیه چی وزیرامورخارجه چین با اعلام اینکه روابط دو کشور از رشد خوبی برخوردار است ، از انجام سفر و مذاکرات متقابل مقامات دو کشور استقبال نمود و افزود: با مرور تحولات یک سال گذشته روابط فیمابین، ثمربخشی تلاش های دیپلماتیک وزارت خارجه دو کشور کاملا مشهود است . ما از گسترش روابط بین دو کشور استقبال می کنیم و تلاش های خود را بدین منظور به کار خواهیم گرفت. ایشان در همین رابطه از وزیرامورخرجه کشورمان برای سفر به آن کشور دعوت به عمل آورد.

وزیرامورخارجه چین با اعلام اینکه دولت چین برای نقش و جایگاه ایران در حل و فصل مسائل خاورمیانه اهمیت زیادی قائل است، گفت: امیدوارم رایزنی های شما بتواند هر چه سریع تر به نتایج مثبت ختم شود.

یانگ جیه چی با اشاره به اینکه ما همواره نسبت به اوضاع منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی شدید کرده ایم تصویب قطعنامه 1860 شورای امنیت سازمان ملل را مبین نگرانی مشترک جامعه بین المللی دانست و ضمن استقبال و پشتیبانی از آن، طرف های ذیربط را به اجرای این قطعنامه فرا خواند.

وزیر امورخارجه چین افزود: کمک های بشر دوستانه باید بدون هیچگونه محدودیتی به منطقه صورت گیرد. ایشان موضع دولت چین را حل مسائل از طریق مذاکره و گفتگو اعلام کرد و گفت: این مسئله شرایطی را فراهم می آورد که طرفین درگیر بتوانند به راه حل برسند.

در پایان این مکالمه طرفین لزوم استمرار گفتگوهای تلفنی را مورد تاکید قرار داده و از آن استقبال به عمل آوردند.